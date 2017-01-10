المخلافي يبحث مع مسئول صيني حصول اليمن على مزيد من المنح الدراسية

2017-01-10م الساعة 16:46

التغيير – صنعاء:

ناقش سفير اليمن لدى بكين محمد المخلافي اليوم مع أمين عام المجلس الصيني للمنح الدكتورة ليو جين خوي التعاون الثقافي والتعليمي بين البلدين وقضايا الطلاب اليمنيين الدارسين في الجامعات الصينية.

وقدمت المسئولة الصينية شرحا عن نشاط ومهام المجلس باعتباره المؤسسة الصينية للتبادل الثقافي بين الصين والدول الاخرى .. مشيرة الى أن عدد الطلاب اليمنيين المبعوثين وفقا للتبادل الثقافي والعلمي بين البلدين ومستوياتهم العلمية بلغ 798 طالب وطالبة.

من جانبه أعرب السفير المخلافي عن أمله في زيادة عدد المنح الدراسية المقدمة لليمن للعام الدراسي القادم.

ووعدت المسئولة الصينية بمناقشة ذلك مع الجهات المعنية بوزارة التربية والتعليم الصينية .

حضر اللقاء المستشار الثقافي بالسفارة محمد بن ربيعة .

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