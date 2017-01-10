قطعة صابونه تودي بحياة رجل امن بالحديدة

2017-01-10م الساعة 17:10

التغيير - أحمد كنفاني:

توفي الشاب م.ي. الرسمي من منطقة الشحارية مديرية الحوك بمحافظة الحديدة اثر تعرضه لاصابه بالغة بالدماغ والعمود الفقري بعد اسبوع قضاها للعلاج بهيئة مستشفى الثورة العام بالمحافظة.

وفي التفاصيل التى يحكيها احد اقاربه فإن ابن عمه البالغ من العمر 34 عاما ويعمل مساعدا بمعسكر الامن المركزي تعرض لاصابات بالغه بمنطقتي الدماغ والعمود الفقري جراء سقوطه بالحمام وفقدان توازنه بسبب صابونه رماها على ارضية الحمام بعد اتمام غسل جسده بها غير مباليا ولا مكثرت جازما بعدم جدواها واهميتها بعد ان اصبحت صغيرة الحجم نقل على اثرها لمستشفى الثورة العام.

واشار ابن عم المتوفي الى ان محمد استمر بتلقي العلاج في المستشفى على مدى اسبوع تقريبا الا ان حالته الصحية للأسف لم تتحسن لتوافيه المنية مساء اليوم ودفنه بمقبرة الصديقية.

وعبر عن تعازيه الحارة لاسرة المتوفي وان تكون الحادثة عبره ودرسا مستفادا للجميع وعدم اللامبالاه واستصغار خطورة الاشياء مهما كانت واتباع الحكمة عند التصرف في مثل هكذا امور مؤمنا بالقضاء خيره وشره.

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