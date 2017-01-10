جباري : غدا مغادرة دفعة من جرحى الجيش والمقاومة في مأرب للعلاج خارج اليمن

2017-01-10م الساعة 19:52

التغيير – صنعاء:

اعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبد العزيز جباري ان يوم غد ستغادر اول مجموعة من جرحى الجيش والمقاومة الشعبية في محافظة مارب الى الخارج للعلاج ضمن دفعة قدرها 107 جرحى تم الترتيب لعلاجهم في مصر والسودان والهند.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمجمع النصر لرعاية وتأهيل جرحى الجيش والمقاومة في مارب ومعه وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح ورئيس اللجنة الطبية العسكرية الدكتور محمد القباطي رئيس هيئة مستشفى مارب العام.

حيث اطمئن نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية على صحة الجرحى في المجمع واستمع الى همومهم.. متمنيا لهم الشفاء العاجل.

كما اطلع ومرافقيه على مستوى الخدمات العلاجية والايوائية والدعم النفسي الذي يقدم للجرحى واستمع من رئيس اللجنة الطبية العسكرية ومسئولي المجمع الى شرح عن العناية والاهتمام التي تقدم للجرحى في المجمع والمشاريع التي يضمها المجمع لخدمتهم.

وتعرف جباري على مستوى تجهيز وتأثيث اقسام المجمع والمغسلة والصالة الرياضية الترفيهية والمطبخ المركزي وصيدلية المجمع والادوية والمستلزمات الطبية المتوفرة فيها.

و اكد جباري اهتمام الحكومة بجرحى الجيش والمقاومة وحرصها على تقديم كل ما تستطيع من عناية واهتمام لهم وﻻسرهم تقديرا لتضحياتهم الجسيمة التي قدموها من اجل الوطن والجمهورية والعزة والكرامة واستعادة مؤسسات الدولة.

ووجه رسالة للجرحى من الجيش والمقاومة بقوله" نعاهدكم عهد الرجال الاحرار اننا لن ننسى تضحياتكم ومبادئكم التي ضحيتم من اجلها".. معبرا عن تقديره لتضحيات الابطال في جبهات القتال الذين يدافعون عن عزة وكرامة الوطن ويتصدون للمشروع الانقلابي السلالي الفارسي.

واكد نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية استحالة ان يقبل الشعب اليمني بعد ثورة 1962م بالامامة والعودة الى الوراء.

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