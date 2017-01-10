المحافظ الزبيدي يناقش مع ممثلين المجلس المحلي لحكومة الأطفال بعدن خطة عمل العام 2017

2017-01-10م الساعة 17:10

التغيير - محمد الجعبي:

ناقش محافظ العاصمة عدن اللواء عيدروس الزبيدي مساء اليوم الثلاثاء في مكتبه مع ممثلين المجلس المحلي لحكومة الأطفال بعدن الخطة السنوية لمجلس الأطفال المحلي لعام 2017م والانجازات السابقة للمجلس خلال العام المنصرم 2016 .

وتم اللقاء بحضور ممثلين المجلس المحلي لحكومة الاطفال بعدن عنهم أحمد جلال علي رئيس المجلس المحلي للأطفال عدن واحمد مبجر الامين العام لمجلس المحلي للأطفال .

وفي اللقاء قام أعضاء المجلس المحلي لحكومة الأطفال بعدن بتكريم المحافط الزبيدي بدرع تذكاري للمجلس لجهوده السابقة ووقوفه مع المجلس المحلي للأطفال بعدن .

حضراللقاء مستشار المحافظ د. صالح الحكم. ومدير مكتب المحافظ منصور زيد

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