المحافظ الزبيدي يناقش مع ممثلين المجلس المحلي لحكومة الأطفال بعدن خطة عمل العام 2017
قبل 3 ساعة, 35 دقيقة

شارك

إرسال إلى صديق

فيس بوك

تويتر

طباعة

حفظ كملف word

2017-01-10م الساعة 17:10

التغيير - محمد الجعبي:

ناقش  محافظ العاصمة عدن اللواء عيدروس الزبيدي مساء اليوم الثلاثاء في مكتبه مع ممثلين المجلس المحلي لحكومة الأطفال بعدن الخطة السنوية لمجلس الأطفال المحلي لعام 2017م والانجازات السابقة للمجلس خلال العام  المنصرم 2016 .

وتم اللقاء بحضور  ممثلين المجلس المحلي لحكومة الاطفال بعدن عنهم أحمد جلال علي رئيس المجلس المحلي للأطفال  عدن واحمد مبجر الامين العام لمجلس المحلي للأطفال .

وفي اللقاء قام أعضاء المجلس المحلي لحكومة الأطفال بعدن  بتكريم المحافط الزبيدي  بدرع تذكاري للمجلس لجهوده السابقة ووقوفه مع  المجلس المحلي للأطفال بعدن .

حضراللقاء مستشار المحافظ د. صالح الحكم. ومدير مكتب المحافظ منصور زيد

لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام

https://telegram.me/altagheernet

 

الأكثر زيارة

1الحكومة اليمنية تحسم قرارها بخصوص صرف المرتبات الثلاثة المتأخرة وتحدد جهة الصرف

2شاهد لحظة محاولة هروب قائد معسكر العمري الموالي للانقلابيين بعد تحريره وإلقاء القبض عليه ( صورة )

3قائد معركة صعدة يصدم الحوثيين ويكشف محتوى مكالماتهم مع الحرس الجمهوري

4اختفاء جثة العميد الصبيحي من أرض معركة كهبوب ومصدر يكشف عن مصيرها

متعلقات