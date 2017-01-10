بتمويل كريم من فاعل خير.."فجر الأمل" الخيرية توزع 15 طنآ من التمور
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2017-01-10م الساعة 19:55

التغيير – تعز:

واصلت مؤسسة فجر الأمل الخيرية للتنمية الإجتماعية يوم الخميس حملتها الإغاثية بتوزيع 15 طنآ من التمور على 5000 أسرة بمدينة تعز وبعض المناطق الريفية ضمن برامجها الإغاثية التي تنفذها المؤسسة في العديد من مديريات المحافظة..

يأتي هذا المشروع كبداية موفقة للمؤسسة في مطلع عامها الميلادي الجديد الذي من المتوقع بحول الله وعونه ان يكون حافلآ بالإنجازات والعطاء الجدير ذكره أن فجر الامل اطلقت على هذا العام عام الريادة والعطاء..

مسؤل الرعاية الإجتماعية بالمؤسسة توجه بالشكر الجزيل لمن دعم هذاالمشروع وسعى فيه..مؤكدآ أن فجر الأمل ستستمر في مشوارها الخيري وستبذل قصارى جهدها في تخفيف معاناة ابناء محافظة تعز..

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