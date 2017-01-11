" الجزيرة " تكشف شروط الحوثيين لتسليم جثة العميد الصبيحي

2017-01-11م الساعة 00:50

التغيير – متابعات :

كشفت " الجزيرة " عن الشروط التي وضعتها جماعة الحوثي لتسليم جثة قائد اللواء الثالث حزم، العميد الركن عمر سعيد الصبيحي، والتي كانت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح قد أستولت عليها بعد استشهاده السبت الماضي.

وقالت " الجزيرة نت " ان الحوثيين وضعوا عدة شروط اهمها انسحاب قبائل الصبيحة من المشاركة في المقاومة ضد الحوثيين وقوات صالح، وتسليم المواقع التي يسيطرون عليها إلى مليشيا الحوثي، والتزام قوات التحالف بإيقاف أي غارات جوية على المنطقة.

وقد أقامت جموع من اليمنيين صلاة الغائب على العميد الصبيحي، وطالبوا باستعادة جثمانه، في وقت أعلنت أسرته إقامة عزاء مفتوح له في عدن.

لكن " إرم نيوز " قال بأن جماعة الحوثي طالبت ، خلال المفاوضات بتسليمهم 13 أسيرا من مقاتليهم لدى القوات الحكومية، مقابل تسليم جثمان القائد العسكري الصبيحي، وهو ما رفضته القوات الحكومية، وفقًا للمصدر.

وأشار المصدر إلى “استمرار جهود الوساطة مساء الثلاثاء، وسط أنباء عن تسليم الحوثيين الجثمان لمحافظ لحج المعيّن من قبلهم أحمد جريب الصبيحي، وأنه قد يتم إرسال الجثمان صباح الأربعاء من محافظة تعز إلى لحج، إذا لم تحصل أي مستجدات”.

في ذات السياق كشف الناطق الرسمي باسم محور تعز، العميد منصور الحساني، مصير جثة العميد الصبيحي،حيث قال في تصريحات نشرها موقع "إرم نيوز" أن قوات الجيش الوطني تمكنت من انتشال جثة العميد الركن عمر سعيد الصبيحي، من قبضة الحوثيين عقب معارك شرسة خاضوها مع ميليشيات الحوثي وصالح وتم تسليمها لاسرته .

وكانت وسائل اعلام محلية قد قالت يوم امس ان صفقة ما دارت بين قوات الجيش الوطني والحوثيين من اجل تسليم جثة العميد الصبيحي .

وقُتل العميد عمر الصبيحي أمس الأول، في معارك تحرير منطقة ذُباب في مديرية باب المندب بمحافظة تعز وسط اليمن.

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