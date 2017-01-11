دعا المجتمع الدولي الى ممارسة المزيد من الضغوط على الانقلابيين للانصياع للمرجعيات

محافظ تعز : العمليات العسكرية تأتي بعد استنفاد القيادة السياسة للخيارات السلمية لانهاء الانقلاب

2017-01-11م الساعة 16:28

التغيير – صنعاء:

قال محافظ محافظة تعز علي المعمري ان العمليات العسكرية المكثفة لقوات الجيش الوطني تأتي بعد استنفاد القيادة السياسة لكافة الخيارات السلمية لانهاء الانقلاب وتنصل الانقلابيين من الاتفاقات المبرمة معهم .

وأوضح المعمري في تصريح لصحيفة " الحياة " ان المعارك التي يخوضها الجيش الوطني في تعز تتم بإشراف مباشر من فخامة رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي وفق خطة واضحة بدعم ومشاركة حقيقية من الاشقاء في التحالف العربي ، مشيرا إلى ان المعركة في اليمن ومساندة الأشقاء لها تجسد بشكل عملي الوحدة العربية وواحدية الدم العربي والاشتراك في الهم الواحد والمصير الواحد .

وأكد محافظ تعز ان تواجد القيادة السياسية والحكومة انعكس بشكل ايجابي على العمليات في جبهات القتال ، موضحا ان هذا التواجد يخلق الدعم المعنوي للمقاتلين ، ويعزز الموقف السياسي للقيادة الوطنية التي تجري أيضا معالجات شاملة على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والامنية .

وثمن محافظ المحافظة الدور الكبير للتحالف العربي على مختلف الأصعدة السياسية والعسكرية والانسانية ، مؤكدا ان الموقف العربي سيظل خالدا في ذاكرة الاجيال كعلامة فارقة في تاريخ المنطقة والامة العربية .

كما دعا الامم المتحدة والمجتمع الدولي الى ممارسة المزيد من الضغوط على الانقلابيين للانصياع للمرجعيات السياسية وفي المقدمة منها المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الاممية .

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