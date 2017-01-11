مقاومة تعز : عمليات الرمح الذهبي لن تتوقف حتى تحرير الساحل اليمني بالكامل
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2017-01-11م الساعة 17:17

التغيير- متابعات :

قال الناطق الرسمي للمقاومة في تعز وعضو مجلس النواب اليمني "محمد الحميري "إن معركة الرمح الذهبي تتجه نحو العمود الفقري للعصابة الحوثية؛ لأن الشريط الساحلي هو مصدر الإمدادات والتهريب الرئيسي للميليشيات".

وأكد الحميري في حديثه لبرنامج المشهد اليمني على الإخبارية السعودية " بأن معركة الرمح الذهبي لن تتوقف حتى يتم تحرير الساحل اليمني بالكامل، والأيام القادمة ستحمل بشائر وانتصارات كبيرة.

وأضاف بأن معنويات الانقلابيين منهارة وقادتهم لايملكون أي خبرات عسكرية؛ لأنه لم يسبق لهم ممارسة العمل العسكري وتمت ترقيتهم بشكل غير قانوني.

وأوضح الحميري بأن ميليشيات الحوثي تتكبد خسائر كبيرة في معركة الرمح الذهبي، ويتم التكتم عليها من قبل إعلامهم.

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