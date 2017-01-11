3 غارات جوية لطائرات التحالف على معسكر تدريبي للمليشيا بالحديدة وسقوط 20 قتيلا

2017-01-11م الساعة 18:31

التغيير- متابعات :

قتل أكثر من 25 وأصيب العشرات من ميليشيا الحوثي وصالح في غارات جوية للتحالف العربي استهدف معسكر تدريبي ليلي لهم بالقرب من معسكر الدفاع الساحلي في منطقة الصليف الساحلية بمحافظة الحديدة في ساعات متأخرة من مساء الثلاثاء. وقالت مصادر طبية ومحلية أن ثلاث غارات استهدفت الانقلابيين أثناء قيامهم بتدريبات برية وبحرية على متن زوارق في بلدة حرفه خلف معسكر الدفاع الساحلي وأن 25 جثة وأكثر من 20 جريحاً وصلت الى المستشفى الجمهوري بمديرية الحديدة.

يأتي هذا في وقت تستمر فيه العملية العسكرية في الساحل الغربي لتعز بدعم من مقاتلات التحالف، وذكرت مصادر عسكرية أن الجيش الوطني شدد من قصفه على مواقع الانقلابيين في السيمال، والجديد، والمعقر شمال ذُباب، في حين قصف المتمركزون مواقع القوات الشرعية في كهبوب غرب المضاربه بمحافظة لحج وجبال العمري المطلة على معسكر العمري بصواريخ الكاتيوشا.

وشنت مقاتلات التحالف العربي غارات استهدفت مواقع المتمردين شمال معسكر العمري ومنطقة الجديد.

الى ذلك، تعرضت الأحياء ومواقع القوات الشرعية شرقي مدينة تعز لقصف من قبل الانقلابيين فيما شهدت منطقة الزنوج وعصيفرة شمالي تعز مواجهات. وشنت قوات الجيش الوطني هجوماً على مواقع ميليشيات الحوثي وصالح في المرتفعات المطلة على مفرق الوازعية غربي تعز، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من المتمردين.

وكانت مصادر عسكرية أعلنت أن القوات الشرعية أصبحت على مقربة مِن مفرق الوازعية غربي تعز بعد أن تمكنت من السيطرة على بعض المرتفعات وأجزاء كبيرة من سلسلة جبال غباري الذي يطل على أجزاء من الوازعية وأيضاً مقبنة حيث الطريق الرابط بين تعز والحديدة.

وتجددت المواجهات بين القوات الشرعية والمليشيات الانقلابية في منطقة الأحكوم بمديرية حيفان جنوب تعز. كما قصف المتمردون بعض القرى السكنية في مديرية المواسط ووادي المقاطرة لإعاقة حركة المرور على الطريق الرابط بين تعز وعدن.

وفي محافظة الجوف، أعلنت مصادر عسكرية تمكن قوات الجيش الوطني من صد هجوماً للمليشيات في مديريتي الغيل والمصلوب أَثناء الساعات الماضية.

وتركز الهجوم على منطقة سداح ووقز بمديرية المصلوب ومنطقة قويحش بمديرية الغيل ومنطقتي الساقية والسلان الواقعتين بين مديريتي الغيل والمصلوب.

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