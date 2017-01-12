(عملا بحق الرد)...شركة الجبر ترد على اتهامات رأفت حسن

2017-01-11م الساعة 23:12

التغيير – صنعاء:

الاخ رئيس تحرير موقع التغيير نت الاخباري المحترم

تحية طيبة وبعد

الموضوع/ نشر حق الرد

بالاشارة الى الموضوع اعلاه..نود احاطتكم بأننا تفاجئنا بخبر نشر في موقعكم يوم الاحد بتاريخ 8 / 1/ 2017م تحت عنوان (( مواطن يتقدم ببلاغ الى وزير الداخلية والنائب العام)) تضمن اساءات متعددة وادعائات باطلة واتهامات غير صحيحة واساءات صريحة لنا قام المدعو رأفت حسن بنشرها في عدد من وسائل الاعلام بما فيها موقعكم

مستخدما علاقاته مع تلك الوسائل لتشويه صورتنا والاساءة لسمعة شركتنا

وكل ذلك الكذب والتدليس بهدف إبتزازنا والضغط علينا للتنازل عن قضية النصب وخيانة الامانة المرفوعة الى النيابة من قبلنا ضده.

محاولا من خلال علاقاته بوسائل الاعلام حرف مسار قضية النصب المرفوعة ضده بإدعاءات باطلة وافتراءات كاذبة لا اساس لها من الصحه ، وذلك في محاولة للتمييع القضية المنظورة حاليا امام المحكمه.

وفي هذا الخصوص نود التأكيد على الاتي :

اولاً...بخصوص ماورد في الخبر عن قيامنا باحتجاز المدعو رأفت حسن في منزلنا مدة 50 يوما خارج اطار القانون نود الايضاح بأن الاعلامي صدام حسن وعدد من زملائه قدم الى منزلنا بصحبة اخيه رأفت الذي كان يعمل مديرا لفرع شركتنا بمحافظة الحديدة

وبعد اجراء المحاسبة مع رأفت حسن وظهور عجز عليه بملبغ ماليه حسب المستندات الموقع عليها واعترافاته انه تصرف بأموال الشركة وفق هواه طلب منا الاعلامي صدام حسن ابقاء اخيه ضيفا لدينا اختياريا لا اجباريا حتى يوفر هو المبلغ المستحق عليه خشية تشويه سمعته المهنية كما يقول

وبعد أن طالت المدة اكثر من خمسين يوما ورأفت في منزلنا ضيفا معزز مكرم ولم يأتي صدام حسن لتسديد ما على اخيه من مبلغ لنا قمنا باللجوء الى الدولة لاخذ حقنا من المدعو رأفت حسن وسلمناه للقسم لتتخذ الجهات المختصة اجرائاتها .

ليفاجئنا بمحاولة ابتزازنا من خلال علاقته بوسائل الاعلام بنشره ادعاءات كاذبه اننا قمنا باحتجازه لدينا قسرا في محاولة يائسة لحرف مسار قضية النصب وخيانة الأمانة المنظوره ضده في المحكمة

ناسيا او متناسيا أن لدينا شهود من اصدقاء اخيه صدام وزملائه يناقضون إدعائه اننا قمنا باحتجازه ويؤكدون ان بقائه لدينا كان بطلب من أخيه عندما عجز عن توفير ضمين تجاري مسلم لدفع ما عليه لنا.

ثانيا...بخصوص ادعاء المذكور اننا فوق القانون ورفضنا الاستجابه للنيابة مما اضطرها لاصدار أمر قبض قهري بحقنا

نود التأكيد الى اننا نحن من لجأ الى الدولة والنيابة والمحكمة لاخذ حقنا من المذكور بالرغم من اننا استجبنا لمطلب اخوه صدام في البدايه ومنحناه مهلة 50 يوما قبل اللجوء الى القضاء لاخذ حقنا منه

فنحن اصحاب الحق ونحن من نطالب بتطبيق القانون، لان القانون سيأخذ حقنا من المذكور وبالتالي ولا صحة البتة لادعائه رفضنا التجاوب مع النيابه وتمردنا عليها.

ثالثا.. ندعو وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والتثبا قبل النشر، والالتزام بالمصداقية والحيادية بعد النشر، وعدم الإنسياق وراء البعض الذين يستغلون الرسالة الاعلامية المقدسة لدوافعهم الشخصية، خصوصا في موضوع فيه اتهامات واساءات كهذا.

وعليه...

تكرموا مشكورين بنشر ردنا على المدعو رأفت حسن ، في نفس التوقيت ،وفي نفس القسم الذي نشر فيه رأفت الاتهامات المسيئة لنا ...عملاً بقانون حق التصحيح و الرد الواردة في الفصل الرابع المادة رقم 60 - 61 - 62 - 63 من قانون الصحافة والمطبوعات رقم 25 لسنة 1990م

مع التأكيد على احتفاظنا بحق مقاضاتكم أمام القضاء بتهمة التشهير في حال رفضتم نشر حق الرد المكفول ، بعد الاساءة لنا عبر موقعكم وفقا للقانون.

مرفقا لكم بهذه الرسالة وثائق موقع فيها الاعلامي صدام حسن ومبصم عليها أخوه رأفت حسن تؤكد خيانة الاخير للأمانة اثناء عمله كمدير لفرع شركتنا في محافظة الحديدة بتصرفه بدون وجه حق.

وتقبلوا خالص تحياتنا

شركه الجبر للادويه

لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام

https://telegram.me/altagheernet