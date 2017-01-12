الوسط الصحفي يشيع الفقيد العبسي الى مثواه الاخير بعد غد الجمعة
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2017-01-11م الساعة 23:17

التغيير – صنعاء:

يشيع الوسط الصحفي والاعلامي بعد غد الجمعة جثمان المرحوم محمد العبسي حيث سيواري الثرى  في مقبرة الكرامة في سواد حنش  جوار الفرقة الاولی مدرع بعد  الصلاة عليه عقب صلاة الجمعة في جامع التقویى في شارع القاهرة (الدائري الشمالي).

وتنوه نقابة الصحفيين بأن عملية دفن الجثمان تأتي بعد عملية التشريح واستكمال الاجراءات الخاصة بنقل عينة من اجزاء الجسم المختلفة الى الخارج،  ووصول العينة  الى العاصمة الاردنية عمان مساء اليوم وذلك لتخضع للفحص في مركز الأدلة الجرمية الأردنية ومعرفة أسباب الوفاة.

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