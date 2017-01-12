صدور قرار جمهوري بتعيين في منصب عسكري رفيع ( الإسم + المنصب )
قبل 24 دقيقة, 59 ثانية

شارك

إرسال إلى صديق

فيس بوك

تويتر

طباعة

حفظ كملف word

2017-01-11م الساعة 23:38

التغيير- عدن :

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قرارا بتعيين قائدا لمحور  عتق قائدا للواء 30 مشاه .

وقالت وكالة سبأ الرسمية الواقعة تحت سلطة الشرعية بأنه صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 2017 م قضت المادة الأولى منه بتعيين العقيد الركن عزيز ناصر سالم العتيقي قائدا لمحور عتق قائدا للواء 30 مشاه ويرقى الى رتبة عميد .

وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية .

لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام

https://telegram.me/altagheernet

الأكثر زيارة

1الحكومة اليمنية تحسم قرارها بخصوص صرف المرتبات الثلاثة المتأخرة وتحدد جهة الصرف

2الفلكي اليمني الجوبي يحذر من بدء أيام " سعد الذابح " خلال الأيام القادمة

3قائد معركة صعدة يصدم الحوثيين ويكشف محتوى مكالماتهم مع الحرس الجمهوري

4" الجزيرة " تكشف شروط الحوثيين لتسليم جثة العميد الصبيحي

متعلقات