صدور قرار جمهوري بتعيين في منصب عسكري رفيع ( الإسم + المنصب )
قبل 24 دقيقة, 59 ثانية
2017-01-11م الساعة 23:38
التغيير- عدن :
أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قرارا بتعيين قائدا لمحور عتق قائدا للواء 30 مشاه .
وقالت وكالة سبأ الرسمية الواقعة تحت سلطة الشرعية بأنه صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 2017 م قضت المادة الأولى منه بتعيين العقيد الركن عزيز ناصر سالم العتيقي قائدا لمحور عتق قائدا للواء 30 مشاه ويرقى الى رتبة عميد .
وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية .
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