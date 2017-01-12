صدور قرار جمهوري بتعيين في منصب عسكري رفيع ( الإسم + المنصب )

2017-01-11م الساعة 23:38

التغيير- عدن :

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قرارا بتعيين قائدا لمحور عتق قائدا للواء 30 مشاه .

وقالت وكالة سبأ الرسمية الواقعة تحت سلطة الشرعية بأنه صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 2017 م قضت المادة الأولى منه بتعيين العقيد الركن عزيز ناصر سالم العتيقي قائدا لمحور عتق قائدا للواء 30 مشاه ويرقى الى رتبة عميد .

وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية .

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