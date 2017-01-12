بيان هام لولد الشيخ حول المفاوضات اليمنية ورواتب الموظفين

2017-01-11م الساعة 23:43

التغيير- متابعات :

أنهى المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، اليوم الأربعاء، زيارته للرياض التي امتدت لثلاثة أيام، كاشفا عن وجهته المقبلة إلى الدوحة ومسقط وعمّان وعدن وصنعاء، في إطار جهوده للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية عبر المفاوضات.

وقال ولد الشيخ في بيان، مساء اليوم، أنه وخلال زيارته للرياض أطلع سفراء الدول المعنية بالملف اليمني على آخر التطورات المتعلقة بالأزمة اليمنية والخطوات التي تهدف للوصول إلى وقف جديد لإطلاق النار في اليمن، مشيرا إلى أنه عقد عدة لقاءات مع مسؤولين سعوديين ومسؤولين بحكومة هادي في الرياض.

وكشف ولد الشيخ عن لقاء جمعه مع منصور القعيطي الذي عينه عبدربه منصور هادي محافظاً للبنك المركزي، مشيرا إلى مشكلة السيولة عبر طبع 200 مليار ريال يمني تسلمتها حكومة هادي.

وأوضح ولد الشيخ أنه حث حكومة هادي والمجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير التي تسمح باستئناف دفع الرواتب في جميع أنحاء اليمن.

وقال ولد الشيخ “نحن نأمل أن الأموال التي وردت سيساعد البلاد على التغلب على الضغوط المالية وتحسين الوضع، فالوضع الإنساني صعب للغاية ويجب اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني”.

وأكد ولد الشيخ إلى أنه يعمل مع الأطراف اليمنية ودول المنطقة لضمان العودة إلى وقف إطلاق النار في اليمن مشيرا إلى أن الأحداث المأساوية والخسائر في الأرواح من الأطفال والمدنيين يجب ان تدفع الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للنزاع”.

وختم ولد الشيخ بيانه بالتأكيد على أنه سيضاعف جهوده لإيجاد حل سلمي للنزاع وسوف يسافر الى الدوحة ومسقط وعمان وعدن وصنعاء.

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