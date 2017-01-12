صباحية شعرية لكوكبة من شعراء اليمن بجامعة صنعاء

2017-01-11م الساعة 23:54

التغيير- صنعاء – عمر الصراري :

تحت شعار احساس شاعر وبرعاية شركة فرانس ليه اقامت مبادرة سام للثقافة والاعلام صباح اليوم الاربعاء بحضور وكيل وزارة الثقافة ورئيس هيئة الاثار ونخبة من الاكاديميين والمثقفين والشعراء صباحية شعرية بمناسبة العام الميلادي الجديد 2017م وما عاناه الوطن خلال العام الماضي .

وأحيا الصباحية الشعرية التى أقيمت بقاعة 26سبتمبر بجامعه صنعاء الجديدة كوكبة من كبار شعراء وشاعرات اليمن .

وقال المنسق الاعلامي للفعالية محمد الداهية ان شركة فرانس ليه ترعي هذه الصباحية الشعرية لعمالقة الشعر اليمني من مختلف محافظات الجمهورية اليمنية حيث رعت شركة فرانس ليه هذه الفعالية والتى كانت حول العام الماضي عام 2016م

واشار الداهية ان شعراء برامج امير الشعراء وصدى القوافي كلهم شعراء على مستوى كبير ورائع جدا لافتا إلى تفاعل الجمهور واستمتاعه بهذه الفعالية .

وقدم الشعراء بعض أعمالهم التي أثارت حماس الجمهور بمختلف الجوانب سوى في جانب الوطن او الارض او الحب..

وقتا ممتع قضيناه مع الهامات الشعرية الكبيرة التى كانت متواجدة هنا بجامعه صنعاء .

من ناحيته اكد عبدالله ال قاسم رئيس مبادرة سام للثقافة والاعلام ان صباحية الشعر لهذا اليوم تمت بحمد الله والتى خصصتها المبادرة برعاية كريمة من شركة فرانس ليه متقدما بالشكر لكل الشعراء المشاركين. والجمهور الذي كان أكثر تفاعلا وحماس .

من جانبها عبرت الشاعرة وفية العمري الحائزة على لقب شاعرة الصمود عن سعادتها لحضور هذه الصباحية قائلة انني فخورة بتواجدي هنا بين اخواني واخواتي ابناء هذا اليمن العزيز والغالي الذين حضروا من اجلنا ونحن ايضا حضرنا من اجلهم من اجل احياء هذه الفعالية التى تخص هذا الوطن الكبير .

بدوره حث الشاعر عبدالعزيز الزارعي امير الشعراء للموسم الرابع 2011م بقناة ابوظبي ان يظل صوت الشعراء مرتفعا في ظل هذا الظلام وهذا الانكسار و ذلك تاكيدا على ان الشعب المني عصيا على الانكسار واردف الزراعي اننا نرسل رسالة للعالم اجمع اننا لازلنا مضيئين ومازلنا نتقد جمالا ومحبة وسلاما .

وفي ختام الصباحية الشعرية تم تكريم الشعراء الحاضرين وكل من ساهم بانجاح هذه الصباحية الشعرية .

تخللت الصباحية الشعرية فقرات غنائية وطنية نالت اعجاب واستحسان الحضور.

وعلى شرف حضور الشعراء من مختلف المحافظات أقامت فرانس ليه مأدوبة غداء التقى فيها مدير سوق اليمن لشركة فرانس ليه الدكتور عبدالله العقاب بالشعراء مؤكدا لهم أهمية دورهم كأدباء ومثقفين وأسماء كبيرة شاكرا تلبيتهم دعوة المشاركة لافتا إلى أن فرانس ليه ستكون حاضرة على الساحة الأدبية كشريك مجتمعي لما فيه بناء الإنسان والمجتمع.

احيا الصباحية الشعرية كلا من الشعراء عبدالعزيز الزراعي وصالح الاحمدي و حافظ الجرباني و زياد القحم و فؤاد العبدي والشاعرتان هند البردوني و وفية العمري.

لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام

https://telegram.me/altagheernet