هادي يعين الأصبحي سفيرا لليمن لدى المغرب

2017-01-12م الساعة 00:00

التغيير- عدن :

ادى اليمين الدستورية اليوم امام الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بالعاصمة المؤقته عدن عز الدين سعيد الاصبحي وذلك بمناسبة تعيينه سفيراً ومفوضاً فوق العادة لبلادنا لدى المملكة المغربية.

وعقب اداء اليمين الدستورية،هنأ فخامة الرئيس السفير الاصبحي..موجهاً بما يلزم لتفعيل دور الدبلوماسي اليمني في الخارج بما يهدف الى اعطاء صورة شاملة عن البلد وما تمر به من تحديات جراء تداعيات الاعمال الانقلابية التي خلفها الحوثي وصالح..مشدداً على اهمية التنسيق والعمل مع الدول الــ 18 الداعمة لليمن وقيادتها الشرعية في كل المراحل وخلال مرحلة الحوار الوطني.

واشاد رئيس الجمهورية بموقف المملكة المغربية ملكاً وحكومة وشعب بما جسدوه من مواقف اخويه مع اشقائهم اليمنيين من خلال دورهم المساند في اطار دول التحالف العربي لدعم الشرعية.

كما وجه الرئيس السفير الاصبحي ،ايلا اوضاع الطلاب اليمنيين الدارسين في المغرب الشقيق العناية والمتابعة من حيث الحرص على صرف المستحقات ومتابعة تحصيلهم العلمي..متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.

من جانبه عبر السفير الاصبحي عن سروره البالغ بهذه الثقة التي منحت له..مؤكداً بانه سيعمل كل ما من شأنه لخدمة بلده ومجتعمه ،وترجمة توجيهات فخامة الرئيس باعتبارها برنامج عمل المرحلة الراهنة.

حضر اداء اليمين الدستورية نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.

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