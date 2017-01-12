الجيش الوطني يسيطر على القلعة التاريخية في ذوباب والحوثيون يدفنون قتلاهم
قبل 1 ساعة, 20 دقيقة

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2017-01-12م الساعة 00:13

التغيير- تعز :

سيطرت قوات الجيش اليمني المسنود بالمقاومة على القلعة التاريخية في مديرية ذوباب الساحلية جنوب غرب محافظة تعز .

وقالت مصادر عسكرية ان قوات الجيش المقاومة مشطت المناطق الغربية لمدينة ذوباب واشتبكت مع مليشيا الحوثي واجبرتها على الفرار  , بالتزامن مع قيام وحدات متخصصة بتطهير الطرق من الالغام اتي زرعتها مليشيا الحوثي .

واضافت ان قوات الجيش احكمت السيطرة على مفرق العمري .

واشارت الى ان مليشيا الحوثي استحدثت مقبرة لدفن قتلاها وان من بين المدفونين احد القيادات , فيما نقلت سياراتهم  اكثر من اربعين جثة باتجاه الحديدة .

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