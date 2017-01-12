الجيش الوطني يسيطر على القلعة التاريخية في ذوباب والحوثيون يدفنون قتلاهم

التغيير- تعز :
سيطرت قوات الجيش اليمني المسنود بالمقاومة على القلعة التاريخية في مديرية ذوباب الساحلية جنوب غرب محافظة تعز .
وقالت مصادر عسكرية ان قوات الجيش المقاومة مشطت المناطق الغربية لمدينة ذوباب واشتبكت مع مليشيا الحوثي واجبرتها على الفرار , بالتزامن مع قيام وحدات متخصصة بتطهير الطرق من الالغام اتي زرعتها مليشيا الحوثي .
واضافت ان قوات الجيش احكمت السيطرة على مفرق العمري .
واشارت الى ان مليشيا الحوثي استحدثت مقبرة لدفن قتلاها وان من بين المدفونين احد القيادات , فيما نقلت سياراتهم اكثر من اربعين جثة باتجاه الحديدة .
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