سفير بلادنا في باكستان يوضح الحقيقة واسباب استدعاء الامن ويؤكد انه في صف الطلاب

2017-01-12م الساعة 11:08

التغيير – زياد الجابري"

قال سفير بلادنا في باكستان الدكتور محمد الشعبي إن المشكلة التي حدثت يوم أمس للطلبة اليمنيين واقتضت تدخل الأمن الباكستاني قد حلت وأن الطلاب عادوا الى مدنهم.

وأكد السفير الشعبي أن السفارة وقيادتها في صف الطالب , مشيرا الى أنه لكل مقام مقال , وأنه للبعثة كما للمبعوثين حرمتهم , ملمحا الى قيام بعض الطلاب المبتعثين بمنع طاقم السفارة " المبعوثين " بمغادرة مقر البعثة بسياراتهم هو ما استدعى تدخل الأمن.

واضاف السفير في مجمل رده في رسالة على واتس اب وصلت الكاتب عبر أحد اصدقاء الشعبي أن مستحقات الطلبة متأخرة كغيرهم من المبتعثين في دول عدة .. وأن السفارة لا تأل جهدا في المتابعة مع التعليم العالي بمن فيهم الوزير والوكيل مباشرة.. وأنه حصل على تأكيدات من الوزارة المعنية بوصولها قريبا.

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نص الرسالة التي وصلت الكاتب عبر أحد اصدقاء السفير ويحتفظ بصورة منها :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مما تعرفون أن مستحقاتهم متأخرة كغيرهم من المبتعثين في دول عدة .. والسفارة لا تأل جهدا في المتابعة مع التعليم العالي بمن فيهم الوزير والوكيل مباشرة.. وان شاء الله تحول قريبا جسب تاكيد الوزارة المعنية. وقد حلت المشكلة وعاد الطلاب الى مدنهم.. فليست القضية عندنا.. والبعثة والمبعوثين لهم حرمتهم. ونحن في صف الطالب لكن لكل مقام مقال.. بعد ان يمنع الطلاب المبعوثين من مغادرة السفارة بسياراتهم. ولا داع للتوضيح للاعلام.. فهذا لكم دكتور والله يرعاكم .

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