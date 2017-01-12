استمرار الإضراب الشامل بجامعة صنعاء ونقابة التدريس تلتقي قيادات الجامعة

2017-01-12م الساعة 11:16

التغيير – صنعاء:

لليوم الخامس على التوالي، امس، تواصل الاضراب الشامل الذي ينفذه أساتذة جامعة صنعاء للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة.

وفي زيارات ميدانية قامت بها الهيئة الإدارية لنقابة اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء لعدد من الكليات ، جدد اعضاء هيئة التدريس التزامهم الكامل بالإضراب الشامل بحسب دعوة النقابة.

وادان اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ما تعرض له رئيس النقابة الدكتور محمد الظاهري وأعضاء الهيئة الإدارية من محاولة اعتداء وتهديد بالتصفية يوم الأثنين الماضي.

مؤكدين في لقاءهم مع اعضاء الهيئة الإدارية للنقابة عزمهم على الاستمرار في المطالبة في حقوقهم وعلى رأسها الراتب بكافة الوسائل المكفولة دستوريا وقانونيا ومنها الاضراب.

وفي إطار جهودها الحثيثة للتوصل إلى حلول لأنهاء أزمة الرواتب ، التقت الهيئة الادارية لنقابة اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة صنعاء عصر اليوم في مقر النقابة بقيادة الجامعة وعدد من عمداء الكليات ونائب وزير التعليم العالي في " حكومة الانقاذ " عبدالله الشامي وبحضور عضو المجلس السياسي لأنصار الله محمد البخيتي.

وفي اللقاء تم مناقشة عدد من المقترحات والحلول لأزمة الرواتب المتأخرة لأعضاء هيئة التدريس المستمرة منذ 5 أشهر .

وأبدت الهيئة الادارية للنقابة في اللقاء استعدادها الكامل للتعاطي الايجابي مع أي مقترحات و حلول تساهم في حل هذا الأزمة ، حرصا منها على استمرار العملية التعليمية ومصلحة الجامعة.

وقد خرج اللقاء باتفاق على استمرار اللقاءات والمشاورات لمناقشة وبلورة هذه المقترحات والحلول.

وأكدت الهيئة الادارية على استمرارها في برنامج الاضراب الشامل في جامعة صنعاء خلال الأيام القادمة حتى تنفيذ كافة المطالب المرفوعة وعلى رأسها صرف كافة الرواتب المتأخرة منذ خمسة أشهر.

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