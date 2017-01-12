المهرة : إحباط محاولة تهريب جماعة الحوثي كتبا طائفية إلى داخل اليمن مطبوعة في إيران

2017-01-12م الساعة 13:11

التغيير – صنعاء:

أحبطت قوات الأمن في جمارك منفذ شحن بمحافظة المهرة محاولة تهريب كتب طائفية كانت في طريقها لقيادات حوثية، بحسب صحيفة سعودية.

وقالت صحيفة "الوطن" نقلا عن مصادر أنه تم ضبط الكتب التي تمت طباعتها في المجمع العلمي لأهل البيت في إيران، التي يبدو أنها لم تكتف بتصدير الصواريخ والرصاص والقذائف، وسائر أسلحة الدمار لليمن.

مضيفا أن تهريب الكتب يتزامن مع تدمير الحوثيين للمساجد وإحراق الكتب العلمية.

وقال الوكيل الأول لمحافظة المهرة، مختار عويض، "إن منفذ شحن يبعد عن الغيضة، عاصمة المهرة بحوالي 250 كيلومترا، وإنه تم ضبط كميات من الكتب المهربة بالمنفذ، مغطاة بالمصاحف، وهي كتب مذهبية تحريضية طبعت في إيران، وعدد الكمية المضبوطة يبلغ 96 كرتونا، كانت محملة على شاحنة صغيرة، ضبطها أمن المنفذ،

واضاف"أنه تحويل القضية للتحقيق، والكتب نتحفظ عليها حاليا بالمحافظة، وهناك مراجعة شاملة للمصاحف، للتأكد من عدم وجود تحريف ، مشيرا أن المهرب اعترف بأن الكتب تم شحنها من السوق الحر قبل المنفذ، كاشفا أن هناك 300 كرتون أخرى في طريقها للتهريب من السوق الحر باتجاه المنفذ، وأضاف عويض أن سلطات المنفذ متيقظة لأي عملية تهريب، سواء كانت أسلحة أو كتبا أو غيرها.

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