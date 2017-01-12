أرقام صادمة .. أكثر من 17 الف انتهاكاً إرتكبتها الميليشيات خلال 2016

2017-01-12م الساعة 16:57

التغيير – صنعاء:

كشف التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان "تحالف رصد"، في نشرته الدورية "الراصد اليمني" عن ارتكاب ميليشيات الحوثي - صالح 17128 انتهاكا، طالت المدنيين في 20 محافظة خلال الفترة من 1 يناير 2016 وحتى 31 ديسمبر 2016 م، تنوعت بين القتل والاصابات والاختطاف والاعتقال وتدمير للممتلكات العامة والخاصة.

وحسب النشرة التي صدرت اليوم، بلغ عدد القتلى 2466 قتيلاً، وعدد الجرحى 6042 مصاباً، وتم اختطاف واعتقال 5092 مدنياً، فيما تم تدمير 777 من الممتلكات العامة و2751 من الممتلكات الخاصة.

وأشارت النشرة الى تواصل الإنتهاكات وعمليات الاعتقال والاختطاف للمدنيين التي ترتكبها الميليشيات في المناطق التي تسيطر عليها، حيث بلغ عدد المختطفين 5092 مدنيا بينهم 20 امرأة 118 طفلاً تصدرت محافظة صنعاء القائمة من حيث العدد حيث بلغت الاختطافات 694 تلتها البيضاء 655 ومحافظة اب 539 مختطفاً.

ودعا التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، المجتمع الدولي لتنفيذ القرارات الدولية لحماية حقوق الإنسان داخل البلاد وإعمال ما يلزم لحماية حقوق المدنيين، كما حث مجلس الأمن على الاسراع في تطبيق قرارته بحق اليمن لاسيما القرار 2216، والزام ميليشيا الحوثي - صالح بوقف تلك الانتهاكات، والإلتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة .

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