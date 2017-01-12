المخلافي يناقش الترتيبات اللازمة لإعادة التشغيل والانتاج وتصدير النفط والغاز المسال من قطاع صافر

2017-01-12م الساعة 18:51

التغيير – صنعاء:

ناقش وكيل وزارة النفط والمعادن المهندس شوقي المخلافي مع شركة صافر والقيادات الامنية والعسكرية الترتيبات اللازمة لإعادة التشغيل والانتاج وتصدير النفط والغاز المسال من قطاع صافر .

واكد ان الوزارة تعمل بكل جهد لازالة المعوقات والصعوبات لاعادة التشغيل والانتاج.

ووجه المخلافي خلال زيارته لوحدة معامل انتاج الغاز المنزلي في موقع KPU برفع الكفاءة الإنتاجية بما يضمن

تغطية احتياجات المحافظات من الغاز المنزلي .وعمل. الصيانات اللازمة .

كما اكد رفع الجاهزية لاعادة تشغيل انتاج النفط والغاز من حقول صافر مثمنا الجهود المبذولة من قبل قيادة الشركة وكافة الموظفين فيها للحفاظ على هذا الصرح الاقتصادي والعمل بجد لانعاش الاقتصاد الوطني وعقد اجتماعا مع القيادات العسكرية والامنية لوضع كل الترتيبات اللازمة التي تضمن ذلك مؤكدا ان هذه المنشئات ملك كل ابناء اليمن وتعمل الوزارة جاهده لاعادة النشاط البترولي والمعدني وتجهز حاليا لاعادة التصدير من قطاعات صافر وجنة هنت والعقله .

كما اطلع وكيل الوزارة، بحسب مركز سبأ الاعلامي، على نتائج عمليات الصيانه في مصافي مأرب بعد الانتهاء منها مشيدا بماتم انجازه وعودة المصافي الى قدرتها الانتاجيه الطبيعيه مؤكدا ان معركتنا الاقتصادية لا تقل اهمية عن المعركة العسكرية والسياسية التي يخوضها شعبنا اليوم لاستعادة دولته ومؤسساته من مليشيات الانقلاب واحفاد الامامه

وتقدم بالشكر للقيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية ونائبه ودولة رئيس الوزارء على دعمهم لقيادة الوزاره لتمكينها من اعادة تشغيل قطاع البترول والمعدني داعيا كل الشركات للاستثمار في هذا القطاع الحيوي الهام وانه سيتم تقديم كل التسهيلات اللازمه وفق القوانين المنظمه لذلك .

فيما اكد المهندس سالم الكعيتي ان شركة صافر هي الشركة الوحيدة التي لم تتوقف في عملياتها اثناء الحرب واستمرت في تزويد الجمهورية بالغاز بالمنزلي وتوقفت عمليات الانتاج للنفط الخام لسيطرة المليشيات الانقلابيه على ميناء التصدير في رأس عيسى وتعمل الشركة حاليا لاعادة التصدير عبر ميناء الضبه بالتنسيق مع شركة بترومسيله وسنعمل جاهدين لاستئناف عمليات الحفر والتطوير والاستكشاف في القطاع مؤكدا على استمرار الشركة في لعب دور محوري للاقتصاد الوطني شاكرا دعم قيادة الوزارة للشركة لمساعدتها على تأدية مهامها وتذليل الكثير من المعوقات.

من جهته اكد قائد اللواء 107 العميد خالد يسلم ان الجهات العسكرية والامنية ستضرب بيد من حديد كل من يحاول المساس بالمكتسبات الوطنية ممثلة بقطاعات النفط والغاز وجاهزة لتنفيذ مهامها بكل كفاءة واقتدار

كان في استقبال الاخ الوكيل المهندس/ سالم الكعيتي نائب المدير العام التنفيذي لشركة صافر والعميد عوض العراده مدير الامن السياسي بامن الشرك

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