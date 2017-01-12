العميد بحيبح: سنقدم التضحيات تلو التضحيات حتى تحرير كل شبر في هذا الوطن
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2017-01-12م الساعة 19:21

التغيير – صنعاء:

قال قائد اللواء 26 مشاه العميد الركن مفرح بحيبح أن وحدات الجيش مستمرة في تقديم التضحيات لاستعادة ماتبقى من الوطن تحت هيمنة المليشيات.

وفي كلمة له أمام جموع المعزين في استشهاد نجله قال بحيبح: نزف الشهيد تلو الشهيد حتى نحرر اليمن ونحافظ على عروبته وسلامة أراضيه.

وأكد بحيبح أنه وجميع منتسبي الجيش فداء لهذا الوطن وإخلاصا لديننا وأمتنا العربية فقضيتنا أعظم وأجل والتضحية في سبيلها من أسمى التضحيات والنصر حليفنا ما دمنا على الحق وأصحاب قضية  ، يذكر أن العميد بحيبح هو قائد قائد اللواء 26 الذي يخوض معركة مصيرية في مديرية بيحان شبوة قدم ثلاثة من أبنائه في سبيل حرية هذا الشعب وكرامة هذا الوطن.

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