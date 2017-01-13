طائرات التحالف تستهدف مواقع عسكرية بالعاصمة صنعاء ( أسماء المواقع )
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2017-01-12م الساعة 23:44

التغيير- صنعاء :

شنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية مساء اليوم الخميس عدة غارات جوية على مواقع مليشيات الحوثي وصالح في العاصمة صنعاء.

وقال سكان محليون " ان طائرات التحالف  قصفت مواقع عسكرية بجبل نقم بـ 3 غارات جوية .

واضاف  سكان" ان طائرات التحالف قصف معسكر ضبوة جنوب العاصمة صنعاء بغارتان جويتان .

وكانت طائرات التحالف شنت أمس عدة غارات على معسكر الصيانة غرب العاصمة صنعاء .

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