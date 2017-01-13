طائرات التحالف تستهدف مواقع عسكرية بالعاصمة صنعاء ( أسماء المواقع )
قبل 35 دقيقة, 9 ثانية
2017-01-12م الساعة 23:44
التغيير- صنعاء :
شنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية مساء اليوم الخميس عدة غارات جوية على مواقع مليشيات الحوثي وصالح في العاصمة صنعاء.
وقال سكان محليون " ان طائرات التحالف قصفت مواقع عسكرية بجبل نقم بـ 3 غارات جوية .
واضاف سكان" ان طائرات التحالف قصف معسكر ضبوة جنوب العاصمة صنعاء بغارتان جويتان .
وكانت طائرات التحالف شنت أمس عدة غارات على معسكر الصيانة غرب العاصمة صنعاء .
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