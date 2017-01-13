المجلس التنسيقي لنقابات تدريس الجامعات: الإضراب مستمر وهناك مساعي إيجابية للحلول

2017-01-13م الساعة 11:51

التغيير – صنعاء:

أكد المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات الجامعات الحكومية استمرار فعاليات الإضراب الشامل حتى تحقيق كافة المطالب.

وأكد مصدر مسؤول في المجلس على الالتزام بفعاليات الإضراب محذرا من الإلتفات للإشاعات والمحاولات الهادفة إلى زعزعة وإحباط فعاليات الإضراب الناجحة.

وثمن المصدر الإلتزام الصادق والمبدئي من قبل أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بقرارات المجلس الأعلى وإستجابتهم الكبيرة لدعوة الإضراب.

وعن الجهود التي يبذلها المجلس مع الجهات المعنية للتوصل لحلول أكد المصدر أن هناك جهود حثيثة تبذل في هذا الإطار مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي في " حكومة الانقاذ " حسين حازب لتدارس ومناقشة الحلول التي تسعى الوزارة والحكومة لتقديمها.

وأشار المصدر أن المجلس التقى صباح اليوم بحازب الذي تعاطى بمسؤولية وإيجابية مع مطالب النقابات، حسب قوله.

مهيبا "بجميع منتسبي النقابات لتدعيم تلك الجهود المبذولة لتلبية المطالب المشروعة والممكنة والإستمرار بالإلتزام بفعاليات الإضراب الشامل في الإيام القادمة بمختلف جوانبها، وعلى رأسها عدم تسليم أسئلة الإمتحانات في جميع الكليات والأقسام كي لا يفقد الإضراب فاعليته كوسيلة قانونية لانتزاع الحقوق"

وأشاد بسعي الوزير الجاد للتخفيف من معاناة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم.

الجدير بالذكر أن جامعات (صنعاء، وذمار، وعمران، تعز، والحديدة) تشهد إضرابا شاملا منذ السابع من يناير للمطالبة بصرف المرتبات المتأخرة منذ خمسة شهور.

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