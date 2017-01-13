بلاغ بشأن تأسيس مجلس تنسيق إدارات المستشفيات الحكوميه في تعز

2017-01-13م الساعة 11:59

التغيير – تعز:

بعد تواصلات بينية مكثفة بين ادارات المستشفيات الحكومية ( هيئة مستشفى الثورة_ المستشفى الجمهوري_ المستشفى العسكري_مستشفى المظفر_ مستشفى السويدي ) وزيارات ميدانية لتلك المستشفيات ، كان آخرها زيارة هيئة مستشفى الثورة اليوم الخميس الموافق 12/1/2017 ، وانطلاقاً من المسئولية الاخلاقية والانسانية والمهنية والوطنية التي نؤمن بها ، ولما للمستشفيات الحكومية وفي مقدمتها هيئة مستشفى الثورة من امكانات ضخمة ودور بارز في تقديم الخدمة الطبية خاصه في ظل هذا الوضع الاستثنائي التي تعيشه محافظة تعز ، واخذاً بالاعتبار ما تمر به المستشفيات الحكومية من ظروف صعبة تستلزم الوقوف امامها بمسؤولية فاننا في ادارات المستشفيات الحكومية ( الثورة_الجمهوري _ العسكري _المظفر_ السويدي ) نعلن تأسيس مجلس تنسيق ادارات المستشفيات الحكومية لهدف تحسين اداء تلك المستشفيات في تقديمها للخدمات الطبية لأبناء المحافظة بصورة تكاملية وشامله ، وليقوم بالمهام التالية :

_ مناقشة اوضاع المستشفيات الحكومية منفردة او مجتمعة بحسب الحالة المطلوب الوقوف عليها .

_ البحث عن الحلول المناسبة للمشاكل والمعوقات التي تواجه اي من المستشفيات الحكومية ـ في اطار المجلس ـ او تلك التي تواجه المستشفيات الحكومية مجتمعة ، بما في ذلك البحث عن توفير متطلبات العمل الطبي .

_ التنسيق المشترك للاستفادة من الامكانيات المتوفرة في المستشفيات الحكومية لتقديم خدمات شاملة لابناء المحافظة وبصورة تكاملية .

_ اي مهام اخرى في سبيل تحقيق الهدف العام .

وقد عقد مدراء المستشفيات اجتماعهم الأول بعد تجولهم في أقسام هيئه مستشفى الثوره وتوافقوا على تسمية رئيس المجلس وهو د.احمد عبدالله انعم رئيس هيئة مستشفى الثورة ، وعلى تسمية الناطق الاعلامي وهو د. محمد الثوابي مدير المستشفى العسكري , كما اقروا تعيين مستشار للمجلس وهو د.حمود الصائدي .

ويؤكد المجلس بانه سيُعنى بالتنسيق البيني والسعي لتقديم خدمة طبية بشكل تكاملي لأبناء المحافظة وانه سيستند الى المؤسسات الرسمية المعنية بعمل الصحة وفي مقدمة ذلك مكتب الصحة بالمحافظة.

صادر عن مجلس تنسيق إدارات المستشفيات الحكومية ـ تعز

الموافق 12/1/2017

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