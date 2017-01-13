محافظ تعز يوجه بضبط المتسببين بأحداث شارع جمال وتسليمهم للاجهزة الامنية

2017-01-13م الساعة 17:46

التغيير – تعز:

وجه محافظ محافظة تعز علي المعمري ،اليوم الجمعة، قائدي اللواء 35 مدرع ، و 22 ميكا بسرعة ضبط الافراد المتسببين بأحداث امس المؤسفة في شارع جمال وسط المدينة وتسليمهم لادارة شرطة المحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

وشدد محافظ المحافظة على ضرورة احترام الجميع للقانون ودعم الاجهزة الامنية للقيام بدورها في حفظ الامن والسكينة العامة ، والتركيز على معركة تحرير المحافظة من الانقلابيين .

كما أكد على عدم السماح لأي جهة بإقلاق الأمن وترويع السكان محملا قيادة اللوائين المسؤولية في الإسراع بتنفيذ التوجيهات.

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