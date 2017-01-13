ولد الشيخ يكشف عن مبادرة جديدة لحل النزاع في اليمن ويوضح بعض بنودها

2017-01-13م الساعة 22:36

التغيير- متابعات :

كشف المبعوث الأممي إلى اليمن، اسماعيل ولد الشيخ عن مبادرة جديدة لحل الأزمة اليمنية , مشيرا إلى أن المبادرة الجديدة هي خلاصة لخارطة الطريق، و مبادرة وزير الخارجية الأميركي، جون كيري.

و أشار في حديث لقناة الجزيرة القطرية مساء الخميس 12 يناير/كانون ثان 2017، إلى أنه سيعرض هذه المبادرة على هادي و قادة المؤتمر الشعبي و أنصار الله “الحوثيين”، أثناء زيارته المرتقبة إلى عدن و صنعاء.

و لفت إلى أن المبادرة تتطرّق للقضايا الأمنية و السياسية مشيرا إلى أن كل ما طرح من مقترحات و مبادرات نابع من المحادثات التي أجريت في الكويت.

و نوه ولد الشيخ إلى أنه سيبدأ التحضير لوقف جاد و حقيقي لإطلاق النار بعقد جلسة تحضيرية للأطراف المعنية. و شدد على ضرورة أن تقوم لجنة التهدئة و التنسيق بمسؤوليتها في هذا الجانب. و أوضح أن المرحلة الثانية هي الدخول في نقاش المبادرة المكوّنة من شق سياسي و آخر أمني.

و أوضح أن حكومة هادي تطالب بأن يتم البدء بتطبيق قرار مجلس الأمن 22166 الذي ينص على ضرورة انسحاب أنصار الله من المدن و تسليم السلاح للدولة، في حين أن أنصار الله و حلفاءهم يصرّون على أن تبدأ أي تسوية محتملة بإرساء شراكة سياسية تشمل الرئاسة والحكومة.

و أضاف: “أنصار الله” “لم يقدّموا بعد اقتراحات ملموسة في الشق الأمني تمكّن من تحقيق تقدّم”.

و دعا ولد الشيخ طرفي الصراع إلى التعامل بإيجابية مع هذه المبادرةمؤكدا أن المجتمع الدولي يدعم مبادرته. واصفاً الوضع الإنساني في اليمن بـ”الكارثي”.

و جدد ولد الشيخ التشديد على “ضرورة الحفاظ على وحدة اليمن”.

و كان ولد الشيخ كشف قبل يومين أنه سيقوم بجولة تشمل مسقط و عدن و صنعاء و الدوحة، في اطار تحركاته لإحياء مسار التفاوض في اليمن.

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