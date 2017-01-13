الوكيل المساعد لوزارة الإعلام يبعث برقية عزاء ومؤاساة للفريق علي محسن الأحمر
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الاستاذ عرفات مدابش واللواء علي محسن الاحمر
الاستاذ عرفات مدابش واللواء علي محسن الاحمر

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2017-01-13م الساعة 22:29

التغيير- عدن :

بعث الوكيل المساعد لوزارة الإعلام لقطاع الصحافة الاستاذ عرفات مدابش , برقية تعزية ومؤاساة لنائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر وذلك بوفاة شقيقه الأكبر محمد محسن صالح الذي وافته المنية اليوم في مرض عضال .

وقال مدابش في برقيته التي بعثها للأحمر .

الفريق الركن على محسن صالح الأحمر

نائب رئيس الجمهورية                         الأكرم

نتقدم إليكم باحر التعازي القلبية وصادق المواساة في رحيل شقيقكم الأكبر " محمد "، الذي وافته المنية.. ونسأل المولى القدير عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم الصبر والسلوان. إنا لله وانا اليه راجعون.

أخوكم/ عرفات مدابش

الوكيل المساعد لوزارة الإعلام لقطاع الصحافة

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