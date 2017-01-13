الوكيل المساعد لوزارة الإعلام يبعث برقية عزاء ومؤاساة للفريق علي محسن الأحمر

التغيير- عدن :
بعث الوكيل المساعد لوزارة الإعلام لقطاع الصحافة الاستاذ عرفات مدابش , برقية تعزية ومؤاساة لنائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر وذلك بوفاة شقيقه الأكبر محمد محسن صالح الذي وافته المنية اليوم في مرض عضال .
وقال مدابش في برقيته التي بعثها للأحمر .
الفريق الركن على محسن صالح الأحمر
نائب رئيس الجمهورية الأكرم
نتقدم إليكم باحر التعازي القلبية وصادق المواساة في رحيل شقيقكم الأكبر " محمد "، الذي وافته المنية.. ونسأل المولى القدير عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم الصبر والسلوان. إنا لله وانا اليه راجعون.
أخوكم/ عرفات مدابش
الوكيل المساعد لوزارة الإعلام لقطاع الصحافة
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