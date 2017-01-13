عملية خاطفة للتحالف تقتل المشرف على تطوير الصواريخ الباليستية للانقلابيين مع 6 من مرافقيه

2017-01-13م الساعة 22:53

التغيير- متابعات :

أفادت مصادر عسكرية، أن قيادي كبير في ميليشيات الحوثي والمخلوع، لقي مصرعه مع مرافقيه، في عملية جوية نفذها التحالف العربي الذي تقوده السعودية لدعم الشرعية في اليمن.

وأضافت المصادر: أن طائرات التحالف العربي نفذت خلال الساعات الماضية، عملية جوية، أسفرت عن مقتل قائد حوثي كبير، كان مشرفاً على قسم تطوير الصواريخ الباليستية، مع عدد من مرافقيه.

وأوضحت المصادر أن القيادي الحوثي أبو خليل الصيلمي، قتل مع عدد من مرافقيه، في غارة جوية نفذتها طائرات التحالف العربي الليلة الماضية.

وأشارت المصادر إلى أن وحدة المراقبة والمعلومات في غرفة عمليات التحالف العربي الجوية، رصدت خلال الأيام الماضية تحركات القيادي الحوثي الصيلمي، وتنقلاته، بين محافظات صعدة وصنعاء والحديدة، وبعد التأكد من تواجده في المكان المناسب، تم استهدافه بشكل مباشر، ما أسفر عن مقتله ومرافقيه الـ6.

وبحسب المصادر فإن القيادي الحوثي الصيلمي كان مسؤول عن تطوير الصواريخ الباليستية للميليشيات الانقلابية، ويعد واحد من كبار القيادات الحوثية التي أسندت لها مهام الإشراف ما تسمى بـ«القوة الصاروخية» التي تضم خبراء إيرانيين ولبنانيين وضباط موالين للحوثي والمخلوع، وهي الوحدة المتخصصة في تطوير الصواريخ وإطلاقها.

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