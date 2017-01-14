نائب رئيس الأركان اليمني: الميليشيات بلا معقل بحري قرب باب المندب

2017-01-14م الساعة 13:03

التغيير – صنعاء:

قال اللواء أحمد سيف، نائب رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة اليمنية، إن الجيش اليمني فرض سيطرته بالكامل أمس على منطقة ذباب، لافتا إلى أن الحوثي وصالح «لم يبقَ لهم وجود في الشواطئ اليمنية قرب ممر الملاحة الدولية باب المندب».

وأوضح اللواء سيف لـ«الشرق الأوسط» أن عودة السلطة المحلية لمديرية ذباب «ستكون خلال الساعات المقبلة لممارسة أعمال الحكومة الشرعية، وقد رفع الجيش استدعاء لكل أعضاء السلطة المحلية للعودة ومباشرة أعمالهم، خاصة أن كثيرا منهم كان من ضمن النازحين إبان سيطرة الحوثيين على المديرية، ومنهم من انضم للجيش في وقت سابق لتحرير المديرية، في حين يعمل الجيش على إعادة الخدمات، كما أن الهلال الأحمر الإماراتي في طريقه إلى تقديم بعض المساعدات للنازحين من مديرية ذباب».

وقال نائب رئيس هيئة الأركان: «إن الاستراتيجية الإيرانية فشلت بشكل كامل مع تقدم الجيش وتحقيق الانتصارات المتتالية، في الوصول إلى البحر الأحمر، وإلى شواطئ البحر العربي، وخليج عدن، كما فشلت في الاستيلاء على باب المندب».

ويستطرد سيف بالقول: إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدعم من قوات التحالف العربي، شنت مساء أمس هجوما من ثلاثة اتجاهات، الأول نحو «باب المندب، ذباب» ومن ثم المواصلة باتجاه الساحل وحقق هذا الاتجاه نجاحات كبيرة مع تراجع لجيوب الميليشيات، وخلال هذا التحرك استعاد الجيش مديرية ذباب بكاملها، وتم تحرير جميع المرتفعات الشمالية لمدينة الذباب، مشيرا إلى أن القوة المهاجمة وصلت إلى قرية «معقر» باتجاه الساحل وستواصل هجومها بنفس الاتجاه.

الهجوم الثاني كان باتجاه «الوازعية»، ويقول سيف: قام الجيش الوطني بفرض سيطرته على جبهة الصبيحة، وسيتم استكمال عملية التطهير اليوم السبت، فيما كان الهجوم الثالث باتجاه مفرق «البرح»، متابعا أنه سيتم لقاء بين هجوم «جبهة تعز» و«الوازعية» خلال اليومين المقبلين، بهدف حرمان الانقلابيين من استخدام الصواريخ البحرية ضد الممر الدولي واستهداف السفن، إضافة إلى تحرير محافظة تعز والقضاء على أعمال التهريب عن طريق البحر وتحرير الحديدة.

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