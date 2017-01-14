رئيس الوزراء : الحكومة ستصرف مرتبات جميع المحافظات بما فيها أمانة العاصمة

2017-01-14م الساعة 16:30

التغيير – صنعاء:

أكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر أن الحكومة ستقوم بصرف رواتب موظفي الدولة في جميع المحافظات دون استثناء بما فيها امانة العاصمة.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم وزير الدولة أمين العاصمة اللواء عبدالغني حفظ الله جميل بالعاصمة المؤقتة عدن.

وأشار الدكتور بن دغر، بحسب وكالة الانباء اليمنية "سبأ"، إلى انه وجه وزارة المالية بسرعة صرف رواتب موظفي الدولة في عموم المحافظات وذلك عن طريق مكاتب البريد وبنك التسليف والصرافين وبما يضمن ايصالها إلى الموظف مباشرة.. داعياً المؤسسات بسرعة إرسال الكشوفات إلى وزارة المالية بحسب كشوفات موازنة الدولة عام 2014.

وعبر أمين العاصمة عن تقدير أبناء الأمانة لفخامة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على توجيههم بصرف رواتب موظفي العاصمة والذي يأتي ضمن واجبهم الوطني تجاه كل أبناء الشعب اليمني.

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