عبد العزيز جباري : صرف مرتبات القطاع الإداري للدولة لن تتم الا عبر السلطات الشرعية
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2017-01-14م الساعة 17:46

التغيير- عمران :

 أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري ان صرف مرتبات القطاع الإداري للدولة لن تتم الا عبر السلطات الشرعية في الوزارات والمحافظات .

جاء ذلك خلال استقباله اليوم وكيل محافظة عمران احمد البكري .. مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بصرف مرتبات الموظفين في جميع المحافظات بحسب كشوفات شهر ديسمبر 2014م وان عملية الصرف ستتم عبر آلية دقيقة تضمن استلام الموظفين لرواتبهم يدا بيد .

وخلال اللقاء سلم الوكيل البكري كشوفات المرتبات لموظفي محافظة عمران .

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