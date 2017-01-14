قائد محور تعز اللواء فاضل يعقد اجتماعا بقادة الألوية 22 و 35 ونائب مدير الأمن ووكيل المحافظة

2017-01-14م الساعة 17:49

التغيير – تعز:

عقد قائد محور تعز اللواء ركن خالد فاضل اجتماعاً ضم قائد اللواء 22 ميكا ، العميد صادق سرحان، وقائد اللواء 35 مدرع،العميد عدنان الحمادي،ووكيل المحافظة رشاد الأكحلي ونائب مدير الأمن المحمودي.

وفي الاجتماع ناقش قائد المحور اللواء فاضل مجمل القضايا الراهنة ومن أهمها الجانب الأمني في المناطق المحررة والعمل على وضع آلية لتثبيت الأمن وضرورة ردف ودعم إدارة الأمن من قبل الجميع بكونها مسؤولية الجميع بلا استثناء.

وقد خرج الاجتماع بالاتفاق على تشكيل لجنة لحل الإشكاليات العالقة في الجانب الأمني وخاصة ما حدث يوم أمس من وضع استثنائي في وسط المدينة .

وتشكلت لجنة لحل الاشكال برئاسة وكيل المحافظ الاستاذ رشادالاكحلي وعضوية كل من رئيس عمليات المحور عدنان رزيق وقائدي اللواء 22 و35 وكذلك نائب مدير الامن عضوا.

وكلفت اللجنة بتسليم المتسببين لإدارة الأمن ويتم التحقيق معهم ورفع من تثبت تورطهم في المشاكل من أي طرف كان.

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