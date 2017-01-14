من جامعة بابا صاحب الهندية
الميدالية الذهبية في اللغة الانجليزية للباحث اليمني جميل المقطري
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2017-01-14م الساعة 17:49

التغيير – الهند- معين الشميري:

منحت جامعة الدكتور بابا صاحب في مدينة أورنج آباد – مهاراشترا – الهند الباحث اليمني جميل المقطري "موفد جامعة الحديدة" الميدالية الذهبية  في اللغة الانجليزية لحصوله على المركز الأول ماجستير  تخصص "لغة انجليزية" للعام الدراسي 2016،  في حفل تكريم أوائل الجامعة وكان بحضور رئيس الجامعة وعمداء الكليات ورؤساء الاقسام وجمع كبير من اعضاء هيئة التدريس بالجامعة وكوكبة من الطلاب الهنود واليمنيين والجاليات الاخرى الدارسين في الجامعة، وقد تم ايضا تكريم الطالب من قبل السفارة اليمنية ممثلة بالملحقية الثقافية بشهادة تقدير.

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