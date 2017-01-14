محافظ تعز يلتقي رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود ويشيد بجهودها الطبية في المحافظة

2017-01-14م الساعة 20:54

التغيير – صنعاء:

التقى محافظ محافظة تعز اليوم السبت رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في اليمن السيد جون بيسلنك .

وناقش اللقاء الخدمات الطبية للنظمة في محافظة تعز وجهودها في التخفيف من اثار الحصار المفروض على المدينة من قبل المليشيات الانقلابية على المدينة والذي ألقى بظلاله المأساوية على الاوضاع الصحية والانسانية .

وخلال اللقاء استعرض رئيس البعثة أعمال المنظمة وأنشطتها في تعز وجهودها في دعم قسم الطوارئ الجراحية بمستشفى الثورة ، وقسم التوليد في مستشفيات الجمهوري واليمني السويدي والروضة ومستشفى الأمومة والطفولة في منطقة الحوبان ، مثنيا على الدعم المتواصل لأنشطة المنظمة وتسهيل أعمالها من قبل السلطة المحلية بالمحافظة والجيش الوطني .

وأشاد المحافظ المعمري في اللقاء بجهود المنظمة ودعمها للمستشفيات العاملة بتعز ، مؤكدا استمرار السلطة المحلية في دعم وتسهيل انشطة المنظمة لتقديم خدماتها الطبية في المحافظة .

حضر اللقاء د. عبد الرحيم السامعي مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان في المحافظة ، وتونا تركمان منسق منظمة أطباء بلا حدود بتعز

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