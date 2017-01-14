ملتقى خولان للسلام يعزي نائب رئيس الجمهورية في وفاة شقيقه

2017-01-14م الساعة 17:53

التغيير – صنعاء:

اشاد مشائخ ووجهاء واعيان خولان بالمواقف الوطنية والاجتماعية لفقيد الوطن الشيخ محمد محسن الأحمر شقيق نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن / علي محسن صالح الأحمر.

وثمن ابناء خولان في برقية عزاء وجهها ملتقى خولان للسلام ممثلاً برئيسه الشيخ احمد صالح الدباء لنائب رئيس الجمهورية- دور الفقيد في اصلاح ذات البين، ومسيرته التي اتسمت بالحكمة من خلال مواقفه المشهود له بها كأحد ابرز الوجاهات الاجتماعية والوطنية.

وأضافت البرقية: “وإننا إذ نعزيكم في مصابكم الأليم نبعث من خلالكم خالص العزاء إلى أبنائه وأهله ومحبيه، سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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