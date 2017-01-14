مدابش يتفقد سير العمل بفرع وكالة الانباء سبأ وصحيفة 14 اكتوبر

2017-01-14م الساعة 21:29

التغيير –عدن:

تفقد وكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع الصحافة عرفات مدابش اليوم، سير العمل في فرع وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بعدن .

وأستمع من مدير عام الفرع محمود ثابت إلى شرح حول العمل الصحفي الذي يقوم به الفرع حالياً وفق الإمكانيات المتاحة والصعوبات الماثلة والاحتياجات المطلوب توفيرها من أجل استئناف العمل في مختلف إداراتها الصحفية والهندسية والإدارية .

وخلال الزيارة اشاد مدابش بدور الفرع والجهود المستمرة من قيادته وعامليه لمتابعة مختلف الفعاليات التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن والجهود التي بذلت لصرف مرتبات العاملين في المكتب.

وأكد ان الوزارة بصدد إعادة تفعيل كافة المؤسسات الإعلامية وإعادتها للعمل من داخل العاصمة المؤقتة عدن .. مضيفاً أنه سيتم توفير كافة الإمكانيات التي تمكن الفرع من القيام بمهامه الصحفية على أكمل وجه .

إلى ذلك تفقد وكيل وزارة الاعلام سير العمل في مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر .

وأستمع من القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، رئيس التحرير رياض شرف، ونائبه، الحامد عوض الحامد، ونائب مدير التحرير أيمن عصام إلى شرح حول ألية العمل في المؤسسة وسير العمل الصحفي والفني والصعوبات التي تواجه نشاطهم والمتطلبات الضرورية لإستمرار إصدار الصحيفة باعتبارها الصحيفة الرسمية الوحيدة التي تصدر حالياً .

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