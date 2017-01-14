قائد لواء الصعاليك يتحدث عن محاولات لإثارة الفتنة بين الإصلاح والسلفيين بتعز

2017-01-14م الساعة 22:30

علّق قائد لواء الصعاليك، الحسين بن علي، على الأحداث التي شهدتها مدينة تعز قبل يوم الأمس بين أفراد من كتائب أبي العباس ومسلحين يتبعون غزوان المخلافي.

وقال بن علي بأن هناك من حاول إثارة الموضوع وإشعال فتنة بين السلفيين والإصلاح في تعز، موضحاً أن ما حدث لا يعدو مجرد اشتباك بين مجندين يتبعون المخلافي وصفهم بـ "العصابة" وبين أفراد من كتائب أبي العباس، وجرى تأديبهم وردعهم، بحسب وصفه.

وأضاف: "الاصلاح وكتائب أبي العباس في جبهة واحدة ضد الحوثة .. فلا تحاولوا اشعال نار الفتنة".

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