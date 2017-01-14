الجيش الوطني يعلن حشد قواته لتحرير ما تبقى من المحافظات القابعة تحت سيطرة الانقلابيين

2017-01-14م الساعة 22:44

التغيير- عدن :

قال رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد المقدشي بأن قوات الجيش الوطني تحتشد لتحرير ما تبقى من محافظات تحت قبضة جماعة الحوثي وصالح.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم عددا من الوحدات العسكرية التي انضمت للشرعية والتحقت بقوات الجيش الوطني.

وقال اللواء المقدشي ان زيارته للوحدات تأتي في إطار الحشد لمعركة استعادة ما تبقى من محافظات تحت سيطرة قوات الحوثي وصالح.

ودعا المقدشي من تبقى من قوات الجيش في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي وصالح الى سرعة العودة الى معسكراتهم ووحداتهم حيث تتواجد حاليا في المحافظات المحررة.

كما تفقد المقدشي الوحدات التي تتلقى دورات في معسكرات الجيش في مارب، بما فيها وحدات من الشرطة العسكرية والمشاة والمتخصصين في المجالات العسكرية المختلفة.

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