السكرتير الصحفي للمخلوع يقدم استقالته وصالح يرد : استقالتك مرفوضة ولا تتدخل فيما لا يعنيك ( صورة )

2017-01-14م الساعة 22:51

التغيير- صنعاء :

تقدم السكرتير الصحفي للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، أحمد الصوفي باستقالته من جميع صلاته بصالح.

وبرر الصوفي استقالته التي حصل (المركز اليمني للإعلام) على نسخة منها، لما اسماه سوء ادارة صالح، وارتفاع أصوات الصغار والسفهاء من حوله.

وقال الصوفي في الرسالة الخطية التي ننشر صورة لها: ورغم اسفي للاضطرار لهذا القرار في وقت دائرة الحميم تحيط بالوطن وبكم (بقصد صالح)، لكن البعض يرغبكم متعايشين مع الاخطاء، ويراهنون ان تنطمس هوية ثورتنا اليمنية، وأن يتفلت الارتجال وكلام السفهاء على عقلنا".

ورد صالح على الصوفي في ذات الاستقالة المؤرخة بالسابع من سبتمبر الماضي، برفض الاستقالة، ومطالبته بعدم التدخل فيما لا يعنيه.

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