وزير الإعلام يدعو الجماهير اليمنية التصويت للمتسابق عمار محمد في برنامج"ارب ايدول"

2017-01-15م الساعة 14:26

التغيير – صنعاء:

دعا وزير الاعلام معمر الارياني الجماهير اليمنية في الداخل والخارج الى دعم المتسابق عمار محمد من خلال التصويت له في مسابقة الغناء العربي الأشهر (ارب ايدول) على قناة (ام بي سي).

وأكد الوزير الارياني أن الفنان عمار يمثل كل اليمنيين، وأن الأداء المتميز الذي يقدمه ويحظى بإعجاب لجنة التحكيم وملايين المتابعين للبرنامج يثبت أن الاغنية والفن اليمني الأصيل محل تقدير واحترام هذه الجماهير العريضة في ربوع الوطن العربي.

ووجه الوزير وسائل الاعلام الرسمية الى الترويج للمتسابق عمار محمد عبر الرقم (14) وتوضيح كيفية التصويت له عبر الأرقام التي تحددها شركات الهاتف الجوال ليتسنى للجماهير اليمنية والعربية المعجبة بأدائه من دعمه بما يؤهله للفوز بلقب البرنامج.

وقال وزير الاعلام"إن الفنان عمار محمد يثبت يوماً بعد آخر تميز ونجاح وتألق وإبداع اليمني حينما تتاح له الفرصة في كافة المجالات".. مشيرا الى ان الاهتمام والمتابعة التي يحظى بها البرنامج من قبل اليمنيين تؤكد رغبتهم في تجاوز الواقع المرير الذي فرضه الانقلابيين عليهم.

وتألق الفنان الواعد عمار محمد في المرحلة النهائية من برنامج "ارب آيدول " حيث اطرب الجمهور العربي بأغنية "أن يحرموني ياحبيبي الغرام " بالإضافة الى ماقدمه من اغاني لكبار الفنانين اليمنيين في الحلقات السابقة والتي نالت إعجاب لجنة التحكيم.

وكانت لجنة التحكيم المكونة من الفنانين احلام ونانسي عجرم ووائل كفوري وحسن شافعي قد منحوا عمار محمد العزكي اصواتهم التي أهلته ضمن المتنافسين في التصفيات النهائية.

وللتصويت للمتسابق عمار محمد من داخل اليمن إرسال الرقم 14 برسالة قصيرة من شبكة إم تي إن الى الرقم (1742) ، وشبكة يمن موبايل الى الرقم (87601) وسبأفون الى الرقم (5280)، وشبكة الى عبر الرقم (8085) ،ومن المملكة العربية السعودية ارسال الرقم 14 برسالة قصيرة من شبكة اس تي سي الى الرقم (848801) وشبكة موبايلي الى الرقم (640053)، وشبكة زين الى الرقم (745512) .

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