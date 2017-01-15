"سبل التنموية" تنفذ مشروع الإغاثة الغذائية في جبل حبشي بتعز

2017-01-15م الساعة 14:33

التغيير – تعز:

نفذت مؤسسة سبل التنموية الخيرية القطرية -أحد شركاء ائتلاف الإغاثة الإنسانية- بمحافظة تعز، مشروع توفير المواد الغذائية للمتضررين في مديرية جبل حبشي بتعز، لروح الشيخ خليفة بن مشعل آل ثاني.

وبلغ عدد المستفيدين من المشروع 768 فرد من اليتامى والأرامل والمعدمين في قرية المشعار بجبل حبشي جنوب غربي مدينة تعز.

من جانبه قدم رئيس ائتلاف الإغاثة الإنسانية-تعز، الدكتور عبدالكريم شمسان، شكره لمؤسسة سبل التنموية ممثلة بالشيخ عبدالعزيز آل ثاني، كم قدم شكره لأبناء الشيخ خليفة بن مشعل آل ثاني على ماقدموه من مساعدات.

ويأتي هذا التنفيذ ضمن عشرات المشاريع التي تسعى لإغاثة المتضررين جراء الحرب في مديريات محافظة تعز، للتخفيف من معاناتهم.

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