تحت رعاية السفير مارم ..المركز الثقافي اليمني بالقاهرة يقيم احتفالية كبرى بالقاهرة

2017-01-15م الساعة 14:52

التغيير – القاهرة:

أقام المركز الثقافي اليمني بالقاهرة مساء يوم أمس السبت احتفالية كبرى بقاعة المركز على كورنيش النيل بالجيزة تحت رعاية الدكتور السفير محمد علي مارم سفير بلادنا في مصر، وفي مستهل الاحتفالية رحبت المستشار عائشة العولقي مدير المركز بالحاضرين مؤكدة أن المركز الثقافي اليمني بالقاهرة يستوعب كل النشاطات الثقافية والأدبية والفنية ويلحم جسور التواصل والتلاحم الثقافي ليس اليمني والمصري فحسب بل أيضا العربي ككل، وأشارت العولقي إلى استمرار نشاط المركز وبهمة عالية وجهود ذاتية من طاقمه رغم الظروف الصعبة والاستثنائية التي تعيشها بلادنا ورغم انعدام الإمكانات وتوقف ميزانية المركز منذ اندلاع الحرب، مضيفة أن الواجب وحب اليمن الحافل بثقافته وحضارته يحتم علينا الاستمرار في الأنشطة الثقافية ولو أنفقنا من جيوبنا.

وتضمن الحفل أمسية شعرية تحت عنوان (الشعر اليمني.. أصالة وتاريخ)، استضافت الندوة عدد من الشعراء اليمنيين والمصرين أبرزهم الشاعر اليمني الكبير عبدالله باكدادة وكيل وزارة الثقافة، بالإضافة للشعراء من اليمن ومصر أحمد الجهوي وعبد الملك داجنة وسامح محجوب وممدوح كيرة وزكريا الدهوة وعصام محمد زيد.

وتضمن الحفل وصلة غنائية رائعة للفنان اليمني المعروف عبدالاله البعداني أمتعت الجمهور وتفاعل معها، وكذلك فقرة عزف منفرد على العود للعازف محمد الهجري. وكان قد قدم الحفل الشاعر المصري الكبير علي عمران والمذيع اليمني المعروف والمتميز محمد عبدالرحمن.

وفي نهاية الاحتفالية كرم المركز عدد من الشخصيات الثقافية والإعلامية ابرزها الشاعر الكبير عبدالله باكدادة لدوره الفاعل في دعم نشر الثقافة اليمنية وكذلك نجم اليمن الشاب نجم الخليج أحمد غزالة والشاعرة اللبنانية الكبيرة تغريد فياض بالإضافة للناشطة الإعلامية حنان الحدي الحاصلة على لقب سفيرة المحبة والسلام من أكاديمية اسكاي هوك ستلايت ومؤسسة بلدنا المصرية في مؤتمر الشباب والمرأة العرب 2017 المقام في الأقصر وأسوان المصريين.

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