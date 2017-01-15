الجيش الوطني والمقاومة يحررون مناطق جديدة غرب تعز ويتجهون نحو المخا

2017-01-15م الساعة 17:48

التغيير- تعز :

تمكنت وحدات الجيش المسنودة بالمقاومة الشعبية وقوات التحالف العربي اليوم، من تحرير منطقة الجديد الواقعة بعد معسكر العمري جنوب غرب تعز ،وتحرير قرية المعقر الواقعة على الخط الساحلي الواصل إلى المخا من قبضة مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

وذكر مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن أبطال الجيش تمكنوا من تحرير منطقة الجديد الواقعة بعد معسكر العمري ويواصلون تقدمهم نحو مدينة المخا من ثلاثة اتجاهات.

يأتي ذلك بعد أسبوع بعد تحرير اللواء 17 مدرع المعروف بمعسكر العمري، الواقع إلى الشرق من مدينة ذوباب بحوالي 10 كيلو متر، جنوب غرب محافظة تعز.

ويعد تحرير المعسكر قطع أهم خطوط تهريب الأسلحة والممنوعات والبضائع للميليشيا الانقلابية، كون المعسكر يتحكم بالطريق الرئيسي الرابط بين ذوباب وميناء المخا والخط الساحلي الممتد إلى مدينة الحديدة.

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