الاصلاح الاجتماعي بتعز تطلق نداء لإغاثة نازحي الوازعية

2017-01-15م الساعة 19:55

التغيير – عبد الله ابو عاصم:

أطلقت جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية بتعز نداء استغاثة لنجدة النازحين الفارين بأرواحهم من جحيم الحرب إثر التطورات الاخيرة في المنطقة وقال سعيد العامري رئيس لجنة الاغاثة بفرع الجمعية أن الجمعية رصدت نزوح أكثر من ( 3000 ) اسرة في إطار المديرية والمديريات المجاورة بالإضافة الی مديريات محافظتي عدن ولحج .

وأضاف العامري بناء علی تفاعل القنوات الفضائية مع الموضوع تم تكليف فريق عملنا الطوعي في مديريات المعافر والشمايتين والمواسط والوازعية الی اجراء بحث استقصائي لهذه الأسر وأماكن نزوحها والاحتياجات الاساسية علی أن يتم تسويق هذه الاحتياجات الی المنظمات الاقليمية والدولية الشريكة لسرعة إغاثة هذه الأسر المتضررة .

وناشد العامري رجال الخير وشركاء العمل الخيري الی سرعة تقديم إغاثة عاجلة لهذه الأسر مبديا ترحيب الجمعية بتقديم المعلومات الكافية عن أعداد النازحين وأماكن نزوحهم والتعاون مع الشركاء في تسيير قافلة اغاثية عاجلة تخفف من وطئ المعاناة على هذه الاسر .

يذكر أن فرع جمعية الاصلاح الاجتماعي كان من أوائل المهتمين بالنازحين منذ بداية الاحداث وساهم في العديد من الحملات الاغاثية العاجلة والتي كان آخرها اغاثة نازحي مديرية حيفان والصلو

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