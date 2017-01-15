تدشين العمل التشاور يبين اتحاد شركات الدعاية والاعلان وامانه العاصمه.

2017-01-15م الساعة 20:00

التغيير – صنعاء:

نظم الاتحاد العام لشركات ومؤسسات ووكالات ومكاتب الدعايه والاعلان لقاء تشاوريا جمع بينه وبين امانه العاصمه وصندوق النظافه والتحسين بالعاصمه صنعاء .

اللقاء التشاوري الذي حضره القائم باعمال امانه العاصمه الاستاذ امين جمعان ورئيس الاتحاد العام الاستاذ محمد الشيبه استعرض عددا من السلبيات التي حدثت خلال الفتره الماضيه اضافه الى اهميه دور الاتحاد في تحقيق الشراكه الفاعله مع امانه العاصمه وصندوق النظافه والتحسين .

وخلال اللقاء الذي حضره المدير التنفيذي للاتحاد المهندس اكرم الشرجبي وعددا من الشركات الاعضاء تم مناقشه الخطط الاستراتيجيه والمهام المستقبليه التي يسعى الاتحاد الى تنفيذها من اجل تفعيل العمل النقابي وتطوير الاداء وبمايكفل ترسيخ المبادئ والحقوق المهنيه وتنظيم مزاوله المهنه وفقا للقانون واللوائح المهنيه للاتحاد العام وكذلك على ضوء ما يخدم العلاقات المشتركه بين الاتحاد وامانه العاصمه والصندوق.

واشار المدير التنفيذي للاتحاد المهندس اكرم الشرجبي الى ان الاتحاد انشئ ليجمع بين الرؤيه والتوجه الاستثماري لقطاع الدعايه والاعلان وبما يخلق علاقه وطيده مع مختلف القطاعات وبما ينسجم مع القانون ويخدم المصالح المشتركه .

واكد المجتمعون في ختام اللقاء الذي عقد في مبنى الاتحاد على ضروره وضع اليه تتضمن اولويات واسس العلاقه التي تجمع بين الاتحاد وامانه العاصمه وصندوق النظافه على ان يتم مناقشتها خلال الايام القادمه من اهما تحديد المواصفات والمقاييس المغيبة من قبل الجهات المختصة فيما يخص انشاء وتركيب اللوحات الدعائية العملاقة في الشوارع وغيرها من المهام التي ستنظم وتوضح نوعية العلاقة التي تربط الشركات الدعائية وامانة العاصمه.

من جهته ابدى الاستاذ امين جمعان دوره في تقديم الدعم الكافي وحل ومعالجه كافه القضايا ذات الصله مثمنا دور الاتحاد العام على مايقوم به من دور مهني ونقابي من اجل تحسين الشراكه وخدمه الشركات الاعضاء والاهتمام بقضاياهم ومتطلباتهم المهنيه والقانونيه .

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