تزوير مقال باسم توماس فريدمان لخدمة الانقلاب اليمني

الفبركة الإعلامية تمتد من نيويورك إلى صنعاء

2017-01-16م الساعة 13:18

واشنطن - منير الماوري:

لم تعد ظاهرة الفبركة الإعلامية في الولايات المتحدة تقتصر على الأخبار فقط، بل امتدت إلى تزوير المقالات وانتحال هويات كبار الكتاب. ولم تعد تنحصر زمنيا في مواسم الحملات الانتخابية، بل استمرت حتى بعد معرفة هوية الرئيس الأميركي المقبل. ولم تعد تتمحور حول القضايا الأميركية الداخلية، بل امتدت لتشمل قضايا خارجية من بينها قضايا ذات بعد عربي. أما مكانيا فلم تعد تقتصر على الساحة الأميركية، بل امتدت إلى ما وراء البحار.

ومن آخر فضائح الفبركة الإعلامية التي رصدتها «الشرق الأوسط»، تزوير عابر للمحيطات امتد من نيويورك إلى صنعاء باسم الكاتب الأميركي البارز توماس فريدمان، يبدو أن الغرض منه لم يكن سوى خدمة الانقلاب اليمني ضد الحكومة الشرعية عن طريق دس معلومات مضللة، وتغليفها بصدقية كاتب دولي من الوزن الثقيل.

ويبدو أن المزورين أرادوا من هذا العمل نشر معلومات مجهولة المصدر لبث الشكوك بين فرقاء الشرعية اليمنية، وربما بين أطراف التحالف العربي الداعم للشرعية. ولم يدرك المزورون أن أي غرفة عمليات عسكرية لا تستقي المعلومات من الصحافة الأجنبية بل من مصادر الاستطلاع الميدانية البشرية والرقمية والقمرية، وهو ما يعتمد عليه أيضا كبار صناع القرار.

ولإعطاء التزوير مسحة من المصداقية عمدت الجهة المزورة إلى إدخال فقرات كاملة من مقال حقيقي لتوماس فريدمان، سبق أن نشرت «الشرق الأوسط» ترجمته العربية تحت عنوان: «زيارة إلى اليمن»، في العدد 12589 الصادر في 17 مايو (أيار) 2013، أي قبل الانقلاب على النظام الشرعي في اليمن بما يقارب العام. ومن الواضح أن الغرض من اختيار تلك الأجزاء من المقال الحقيقي إيهام القارئ أن الوضع في صنعاء قد استتب للانقلابيين إلى درجة أن كاتبا أميركيا كبيرا في وزن توماس فريدمان يمكن أن يزور معاقل الانقلابيين في صنعاء دون الشعور بأي خطر على حياته.

كما استعان المزورون بفقرات أخرى من مقال آخر تحت عنوان «بطاقة بريدية من اليمن» سبق أن نشره توماس فريدمان في صحيفة «نيويورك تايمز» في فبراير (شباط) 2010، أي قبل اندلاع الثورة الشبابية ضد نظام الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، ولم ينقذه من مخالب شعبه سوى المبادرة الخليجية التي تمرد عليها صالح لاحقا.

المقال الجديد «المزور» المنسوب إلى فريدمان تناقلت ترجمة مفترضة له الأسبوع الماضي مواقع يمنية كثيرة معظمها مؤيد للانقلاب، وجاءت الترجمة تحت عنوان: «الخطر القادم من البحر على رئيس بلد المخاطر».

ولكي يبعد المزيفون عن أنفسهم تهمة التزييف استندوا إلى مقال تحت عنوان «حديث عن اليمن»، نشره في الرابع من يناير (كانون الثاني) الجاري موقع أميركي ساخر متخصص في محاكاة المواد التي تنشرها صحيفة «نيويورك تايمز»، وبصورة خاصة مقالات توماس فريدمان مع نشر صورة الكاتب على صدر صفحات الموقع.

ولكن الترجمة العربية المنشورة في المواقع اليمنية تجاهلت أهم فقرة تصدرت المقال وجرى تكرارها في أسفله تحوطا من أي عواقب قانونية أو أخلاقية قد تترتب على انتحال هوية فريدمان. وتنص الملاحظة المنشورة بذات البنط الذي استعمل في المقال نوعا وحجما على ما يلي: «هذه المادة ليست مكتوبة حقا من قبل توماس فريدمان، فهذا موقع ساخر لمحاكاة صحيفة نيويورك تايمز، يحرره براين ماير، وكتب المحتوى مايكل وارد، وتم نشر المادة بإذن».

لم يشر الموقع ما إذا كان الإذن من توماس فريدمان نفسه أم من كاتب المادة، ولكن على الأرجح أن الإذن لم يكن من فريدمان.

والأدهى من ذلك أن المادة الساخرة المنشورة باللغة الإنجليزية عن اليمن لم يتجاوز عدد كلماتها 400 كلمة في حين أن المزيفين الانقلابيين أطلقوا لأنفسهم العنان في الترجمة ليصل عدد كلمات الترجمة إلى 1000 كلمة.

وعند التمعن في الإضافات التي تم إدخالها إلى ترجمة المقال المنسوب لتوماس فريدمان، فإنها فقرات تتضمن دق إسفين في صفوف الأطراف المؤيدة للشرعية وجميعهم مقيمون خارج نطاق الأراضي المسيطر عليها من قبل الانقلابيين. وتشمل تلك الفقرات المنسوبة إلى فريدمان معلومات كاذبة منسوبة لفريدمان نقلا عن مصدر أميركي التقاه فريدمان المزعوم بمعية زميله مارك ليشن الباحث الأميركي المتخصص في الشؤون الدولية في ليلة أعياد رأس السنة بكاليفورنيا، مفادها حسب زعم المزيفين أن شركات الخدمات النفطية التي يمتلكها أقوى الشخصيات المناوئة للحوثيين كرجل الأعمال حميد الأحمر والفريق علي محسن الأحمر تعمل على تهريب السلاح إلى الانقلابيين. (بمعنى آخر أن الرجلين يساعدان الحوثي على قتلهم وقتل أنصارهم). وتزعم الفقرات المزيفة أن المخابرات الأميركية رغم علمها بذلك «لم تبلغ الرئيس هادي ولا حليفتها السعودية مع أنها وعدت بتقديم المعلومات الاستخباراتية للتحالف العسكري العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين وقوات صالح..».

ويحاول المزيفون الإيقاع ببعض أقطاب الشرعية وإثارة الشكوك بينهم. ويمضي المقال المزيف في محاولة إثارة الرعب في نفوس أنصار الرئيس هادي بواسطة التوسع في شرح ما اكتشفته الاستخبارات الأميركية وأبلغته لفريدمان من خطط للانتقام من الرئيس هادي. وفي سياق الحرب النفسية يتحدث المزيفون على لسان الاستخبارات الأميركية عن وجود قرائن دالة على قرب استهداف الرئيس هادي، من بينها تدريبات في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين تشارك فيها زوارق بحرية إيرانية الصنع تمكنت دورية بحرية أميركية - حسب ما ورد في المقال المزيف - من احتجاز أحدها في المياه الدولية وعثرت في داخله على خرائط لقصر الرئيس هادي في عدن ومعلومات دقيقة عن موقع القصر ومداخله ومخارجه.

ويشير مترجم المقال التوليفي إلى أن هذه المعلومات التي وصفها بالخطيرة لم يسبق أن نشرت في أي وسيلة إعلامية. غير أن المفبركين عديمي الخبرة سرعان ما كشفوا مصدر المعلومات بالقول إنه محام أميركي من أصول يمنية يدعى نشوان البعداني، متناسين زعمهم الأولى بأن المعلومات مستقاة من الاستخبارات الأميركية.

ويكشف المفبركون أنفسهم بإيراد وقائع موغلة في القدم من الناحية الخبرية، إذ يتحدث فيها توماس فريدمان الحقيقي عن وصوله إلى فندق «تاج سبأ» وسط صنعاء ثم لقائه بالدكتور عبد الكريم الإرياني، رئيس الوزراء اليمني الأسبق الذي حذر من خطورة علاقة نشاط الإرهاب وتنظيماته في الجنوب. ويتذكر المفبركون أن الإرياني لم يعد على قيد الحياة فيتلافون الخطأ الذي وقعوا فيه بإضافة عبارة «رئيس وزراء اليمن السابق الذي فارق الحياة العام الماضي».

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