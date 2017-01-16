اجتماع أمني برئاسة قائد محور تعز يناقش الوضع الأمني ويصدر عددا من القرارات الأمنية في المحافظة

2017-01-16م الساعة 16:06

التغيير – تعز:

عقد قائد محور تعز نائب رئيس اللجنة الأمنية اللواء الركن خالد فاضل اجتماعا ضم قادة الألوية العسكرية والسلطة المحلية ومدير الأمن وقائد الشرطة العسكرية لمناقشة الترتيبات الأمنية في المحافظة.

وأقّر الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الإثنين فرض الأمن بالمدينة بالتعاون مع الألوية والشرطة العسكرية كلا حسب قطاع الألوية وتسليم النقاط في المحافظة إلى الأمن والشرطة العسكرية.

كما تم الإتفاق على تسليم مؤسسات الدولة للجهات المعنية الرسمية وتمكين الجهات الرسمية من الإشراف المباشر على الإيرادات.

وخلص الاجتماع الأمني إلى حزمة من القرارات الصارمة المزمع تنفيذها في المدينة منها حظر التجوال ليلا بالموتورات وإغلاق سوق ديلوكس الواقع وسط المدينة بشكل نهائي.

وشدد على التعامل بحزم تجاه كل من تسول له نفسه الإخلال بالوضع الأمني أوالإعتداء على الممتلكات العامة وممتلكات المواطنين.

حضر الاجتماع العميد صادق سرحان قائد اللواء 22 ميكا و العميد عبدالرحمن الشمساني قائد اللواء 17 مشاه و العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع والعميد طاهر العزاني قائد اللواء 170 دفاع جوي وقائد الشرطة العسكرية العقيد جمال غالب الشميري ومديرالأمن العميد محمود المغبشي ورئيس الاستخبارات العسكرية عبده البحيري ووكيل المحافظة رشاد الأكحلي.

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