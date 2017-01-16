مدير البحث الجنائي بالحديدة:لدينا خطة أمنية شاملة لضبط أي عناصر إجرامية في الحديدة

2017-01-16م الساعة 18:58

التغيير - غمدان أبوعلي:

تبذل إدارة شرطة البحث الجنائي بمحافظة الحديدة جهوداً جبارة في سبيل ضبط العناصر الاجرامية وتوفير الأمن والسكينة العامة للوطن والمواطن والحد من إنتشار الجريمة وإكتشافها قبل وقوعها ..

وقال مدير البحث الجنائي بمحافظة الحديدة العقيد الركن محمد حمدين بإن الإجراءات المتخذة من قبل ادارة البحث الجنائي بالمحافظة واللجان الشعبية ساهمت بشكل كبير في انخفاض معدل الجريمة في المحافظة ..

وأشار حمدين في تصريح خاص بان إدارة شرطة البحث الجنائي بمحافظة الحديدة أعدت خطة أمنية شاملة للعام الجديد 2017 م لضبط أي عناصر إجرامية ولمواجهة أي أعمال خارجة على القانون وضبط مرتكبيها وتعزيز حالة الأمن والاستقرار بالمحافظة ؛ لافتاً الى أن معدل الجريمة في العام 2016 م أنخفض مقارنةً عن الاعوام السابقة ويعود ذلك لليقظة الامنية والحدس الأمني الذي يتمتع بة أفراد شرطة البحث الجنائي بالمحافظة ..

مشيراً الى ارتفاع إجمالي عدد الجرائم المُرتكبة من حيث حيازة وترويج المخدرات بنسبة بلغت 53% العام الماضي قياساً بالمقابل عن عام 2015 م وبعدد 109 قضايا مضبوطة وبنسبة 214% في جرائم سرقة الدراجات النارية وبعدد 402 دراجة و10% في جرائم سرقة المنازل وبعدد 99 جريمة.

وأضاف بان معدل إرتكاب الجريمة تراجع في العام 2016 م والتي ارتفعت نسب ارتكابها العام 2015م وتم الحد منها خلال العام 2016م انخفاضا بنسبة 26% وبعدد 21 جريمة قتل وكذا هو الحال في جرائم التفجيرات والاغتيالات والتي أنخفضت بشكل كبير في العام 2016 م بعدد 27 وبنسبة 25% الى جانب جرائم السرقة بالاكراه "الهطش" بنسبة 56% وبعدد 130 جريمة عن العام 2015 م والتي أنتشرت خلالها جرائم السرقات والبطش بنحو 186 جريمة سرقة .

وأكد العقيد الركن محمد حمدين مدير إدارة شرطة البحث الجنائي بمحافظة الحديدة بأن قيادة امن المحافظة ممثلة بالأخ العميد عبدالحميد المؤيد مدير عام شرطة المحافظة لا يألو جهداً في متابعة أعمالنا أولاً بأول ومكافحة الجريمة بل ويوليها جل اهتمامه وتسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية للحد من تلك الجرائم قبل وقوعها .

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