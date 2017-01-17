وصول تعزيزات عسكرية كبيرة الى ذباب ومصادر تؤكد انطلاق معركة المخا خلال الــ48 ساعة المقبلة

2017-01-17م الساعة 00:36

التغيير – صنعاء :

أكدت مصادر يمنية وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى منطقة ذباب لمواصلة العملية العسكرية لتحرير الساحل الغربي لتعز.

وتشمل التعزيزات مئات من الجنود والمقاتلين وعشرات من العربات والآليات العسكرية، منها دبابات ومدرعات.

وأشارت المصادر العسكرية إلى أن المخا هي الهدف المقبل بعد السيطرة على ذباب والعمري والجبال المحيطة، حيث تتجه تلك القوات صوب المخا لطرد ميليشيات الحوثي وصالح.

كما رجحت المصادر أن تنطلق معركة المخا خلال 48 ساعة، في وقت أصبحت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على بعد 15 كيلومتراً من المدينة.

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